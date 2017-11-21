انتبه واستعد بأموالك لتفاصيل خصومات “بلاك فرايدي”

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يهتم المواطنين المصريين بالبحث عن عروض الشراء المميزة ومن المعروف عنهم حبهم للفصال في سعر السلعة حتى لو كان سعرها رخيص أو مناسبا، ومن ضمن هذه العروض الذي أصبح المواطن المصري يعرفها منذ سنوات قليلة هي يوم 24 فبراير الذي يتزامن مع آخر جمعة في الشهر حيث لا يبحث المواطن كثيرا عن العروض المميزة ويجب عليه فقط الانتباه لها والاستعداد بأمواله.

يوم بلاك فرايدي يتوافق مع آخر جمعة في شهر نوفمبر ويحتفل به كل دول العالم، و يتميز هذا اليوم بتوفير العديد من التخفيضات علي العديد من المنتجات والخدمات المختلفة ذات الماركات العالمية، و يستطيع العميل اقتناء سلعة ذات سعر 1000 جنيه فيه فقط بسعر 200 جنيه، ولكن هذه المعلومة سوف تجدها متوفرة بنسبة بسيطة في الدول العربية، يعرف يوم بلاك فرايدي في الدول العربية مثل مصر والمملكة العربية السعودية بيوم ” الوايت فرايدي” بسبب عدم رغبة هذه الدول بإطلاق صفة بلاك علي يوم الجمعة الفضيل.

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بدأت العديد من المحلات التجارية في المولات الكبيرة تقديم خصومات تصل الي 50% علي سلعها استعدادا ليوم بلاك فرايدي كما قامت بعض المتاجر الإلكترونية عن تقديم تخفيضات علي السلع والمنتجات المتوفرة بها منذ يوم 12 نوفمبر من أجل تحقيق نسبة عالية من المبيعات سواء من خلال تقديم عروض حقيقية أو وهمية.

جوميا: يعتبر موقع جوميا من أهم المتاجر الإلكترونية في مصر وأعلن المتجر عن توفر العديد من العروض والخصومات يوم بلاك فرايدي بداية من يوم 12 نوفمبر كما وفرت قبلها كوبونات شراء بمبالغ مختلفة كهدية مقابل أن تشتري من المتجر ولكنها انتهت بعد مرور 3 أيام فقط علي طرحها بالموقع ومن أبرز العروض التي يوفرها المتجر كانت علي سلع الهواتف الذكية وماكينات الحلاقة والأثاث وغيرها.

و نصيحة قبل اتخاذ قرار الشراء أي سلعة من جوميا يجب عليك معرفة السعر الأصلي للسلعة لمعرفة مدى استفادتك من العرض المتوفر وشراء ما يناسب احتياجاتك، وتستطيع معرفة العروض والخصومات التي يقدمها متجر جوميا من خلال زيارة الموقع من هناااا

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متجر سوق: اتخذ موقع سوق سياسة البدء التصاعدي حيث طرح المتجر عروض وخصومات بأسعار بدون تخفيض وذلك يعتبر رسالة قوية للعملاء بأن هذه أسعار السلع والمنتجات قبل العروض فكونوا علي الموعد مع بداية التخفيضات في يوم 22 نوفمبر لذلك يجب عليك الاستعداد جيدا والشراء بسرعة من الموقع نظرا لعدم تكرار العرض مرة أخرى من خلال إنشاء حساب علي المتجر من هنااا

وسوف تشارك الماركات و المحلات الكبيرة في عروض الجمعة البيضاء كما يطلق عليها في مصر، ومن أبرزها كافور الذي يطرح عروض وخصومات في يومي الجمعة والسبت الموافقين 24 و25 نوفمبر سنويا تصل إلى 50% كما طرح محل مذر كير Mother care MENA المختص بملابس الأطفال عرض اشتري 3 قطع وسوف تحصل علي قطعة مجانا من هذه القطع المختارة.

بينما كشفت محلات ” اكتف ابوعلاء ” عن تقديمها خصومات كبيرة علي سلعها تصل إلى 60% بداية من يوم 10 نوفمبر حتى مطلع شهر ديسمبر المقبل، وطرحت فروع بي تك B-TECK خصومات بنسبة 50% علي جميع الأجهزة المنزلية المتوفرة بها بداية من يوم 17 حتى يوم 24 نوفمبر.

في حين كشفت احد محلات مول سيتي ستارز عن تقدميها مفاجآت كبيرة في يوم البلاك فرايدي و لكن لم يعلن عن تفاصيلها نظرا أنها سوف تكون من نوعية مفاجأة عرض ال 5 دقائق بينما يوجد محل مختص ببيع الساعات بعرض ساعات سعرها 12 ألف جنيه مقابل خصم أولي بنسبة 50% لافتا أن العرض سوف يزيد أو ينقص بحسب اقبال العملاء عليها.

وفي نفس السياق سوف تطرح شركة أريكا للمفروشات عروضهم في يوم الجمعة 24 نوفمبر تبدأ بنسبة 10% و سوف تزداد لتصل إلى نسبة 40% علي جميع سلعها فضلا عن توفير عرض اشتري قطعتين و سوف تحصل علي الثالثة مجانا، وتقدم محل VEROMODA خصومات تصل إلي 50% عند شرائك ب 2000 جنيه، أما محل Bath&body worksh المختص ببيع مستحضرات التجميل يقدم عرض يوم 24 نوفمبر وهو عند شرائك 3 قطع سوف تحصل علي 3 قطع أخرى مجانا.

من النصائح المهمة التي يجب أن تضعها في عقلك علي الرغم من أن جميع السلع والمنتجات المطروحة في تلك تخفيضات ليست تعاني من أي عيوب أو سيئة وأن الطلب عليها مستمر والشركة لا تعاني من أي خسارة ولكن يوم بلاك فرايدي يعتبر حدث يستغل بصورة جيدة للغاية بهدف الدعاية للسلعة أو المكان لنشر أسم المحل في ذلك اليوم.

كما يجب أن تنشأ حساب علي أحد متاجر التسوق الإلكترونية العالمية كموقع أمازون أو علي بابا أو المتاجر المحلية مثل متجر سوق أو جوميا لأنها تقدم عروض تعتبر فرص لا تعوض.