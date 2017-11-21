بالصور.. تعرف على أسعار أفضل الهواتف الذكية التي تتراوح ما بين 2000 إلى 3000 جنيه

Advertisements

يبحث الكثير العديد من الأشخاص في العديد من الأنحاء المختلفة عن أفضل الهواتف الذكية والتي يتم تقديمها وسوف نقدم لكم ترشيح كامل لأحدث الهواتف الذكية والتي يتراوح سعرها ما بين 2000 إلى 3000 جنيه، ونقدم العديد من الفئات المتوسطة والمتميزة ويتم تقديم جميع الهواتف الذكية أذكى وأفضل التصاميم التي توجد ويتم الأهتمام بوجود البصمة داخل الهاتف.

ويتم تصميم أنيق لجميع الهواتف الذكية وتكون من فئة 1000 إلى 2000 ويوجد العديد من المميزات الكثيرة والمفيدة ومن أهمها الفئات السابقة ووجود الكاميرا ذات الجودة العالية، ويوجد الكثير من المميزات التي تتوافر في العديد من الهواتف الذكية التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص في العديد من الأنحاء والأماكن المختلفة والذي يتم تقديمها في جميع الأسواق.

Advertisements

ومن أهم هذه الهواتف هو Tecno Camon C7: وهو يعتبر من أهم الهواتف الذكية التي يبحث عنها العديد من الأشخاص في العديد من الأسواق المختلفة وثمنه داخل الأسواق المصرية حوالي 2060 جنيه مصري، ويتميز بأنه يأتي الهاتف كاميرا أمامية وخلفية مميزة ويتوافر به فلاش أمامي وهذا من أهم الأشياء التي تميز الهاتف عن غيره من الهواتف الأخرى، وحجم الشاشة يصل لحوالي 5 أنش ويعمل بدقة 720p من نوع، ذاكرة الهاتف العشوائية تصل إلى 2 جيجابايت، والذاكرة الداخلية تصل إلى 16 جيجابايت ويعمل بمعالج Mediatek MT 6735، وأيضاً يعمل بكاميرا خلفية فهي 13 ميجا وكاميرا أمامية تصل إلى 13 ميجا وبطارية تصل إلى 2500 مللي أمبير ويدعم خاصية الـ3G.

هاتف ْXIAOMI Redmi 4A: والهاتف يملك ذاكرة داخلية كبيرة تصل إلى 32 جيجابايت وهذا مع مستشعر IR لاستخدام الجهاز مثل الريموت ويمكن التحكم في الأجهزة المنزلية، وسعره حوالي 2200 جنيه مصري، وأيضاً حجم الشاشة 5 انش ويعمل بدقة 720p من نوع IPS lCD، ويعمل بذاكرة عشوائية تصل إلى 2 جيجابايت، يعمل بذاكرة داخلية 32 جيجابايت، ومعالج Snapdragon 425، والكاميرا الخلفية تعمل بدقة 13 ميجا والكاميرا الأمامية تعمل بدقة 5 ميجا، والبطارية قوتها 3120 مللي أمبير، ويدعم خاصية الـ4G.

اقرأ أيضاً.. اي فون X غير ملائم للمستخدمين في بعض الدول.. تعرف عليها

هاتف Lenovo Vibe K5 Plus: وهو هاتف ذو تصميم راقي ويمتاز بوجود سماعتين و ميكروفون إضافي لتجربة صوتية أفضل، وبسعر يصل إلى 2360 جنيه مصري، ويتميز بالعديد من المميزات ومنها حجم الشاشة 5 انش بدقة 1080p من نوع IPS lCD، والذاكرة العشوائية تصل إلى 2 جيجابايت، والذاكرة الداخلية فهي 16 جيجابايت، معالج Snapdragon 616، الكاميرا الخلفية فهي 13 ميجا وكاميرا أمامية فهي تصل إلى 5 ميجا، وبطارية 2750 مللي أمبير، ويدعم الـ 4G.

هاتف Xiaomi Redmi 4X: وهو هاتف يتميز ببصمة الإصبع وتصميم ذو جسم معدني مع بطارية كبيرة عازل للضجيج بخاصية IR، وسعره داخل الأسواق المصرية 2680 جنيه مصري، وحجم الشاشة 5 انش بدقة 720p من نوع IPS lCD، ويعمل بذاكرة عشوائية تصل إلى 3 جيجابايت والذاكرة الداخلية 32 جيجابايت، ومعالج Snapdragon 435، وتعمل بكاميرا خلفية وهي 13 ميجا وكاميرا أمامية فهي تصل إلى 5 ميجا، وقوة البطارية 4100 مللي أمبير، ويدعم خاصة الـ4G.

هاتف Xiaomi Redmi Note 3: هو من الهواتف المتميزة ذات أفضل معالج في تلك الفئة والبطارية الكبيرة وبصمة الإصبع بخاصية IR، وسعر الهاتف 2780 جنيه مصري، ومميزاته أن حجم الشاشة 5.5 انش بدقة 1080p من نوع IPS lCD، والذاكرة العشوائية تصل إلى 2 جيجابايت ووذاكرة داخلية 16 جيجابايت، ومعالج Snapdragon 650، ويعمل بكاميرا خلفية 16 ميجا وكاميرا أمامية تصل إلى 5 ميجا، وبطارية 4000 مللي أمبير، وهو يدعم خاصية الـ4G.