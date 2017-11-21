سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 في مصر الآن

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سعر الدولار اليوم، نتابع مع حضرتكم احدث اسعار الدولار بالبنوك العاملة حيث نعرض لكم جدول مفصل بكافة أسعار الدولار في البنوك ويحتوي على أعلى سعر للشراء وأقل سعر بيع، وأيضاً نعرض لكم أخر أخبار الدولار والاحتياطى النقدى للبلاد وتطورات الاقتصاد المصري وآراء الخبراء وتوقعات أسعار الدولار الفترة المقبلة، ، ومن ناحية أخرى يتم رصد السوق السوداء على المستوى المحلي لجميع محافظات جمهورية مصر العربية، من قبل التجار وشركات الاستثمار، ومن ثم نعرض أفضل سعر شراء يتم تداولة وأقل سعر بيع.

سعر الدولار، يتحدد من خلال حركة البيع والشراء التي توجد في العديد من المصارف والبنوك المصرية، وأيضاً يتم تحديد أسعار الدولار لجميع الأشخاص الذين يريدون الإطلاع عليها لمعرفة آخر التحديثات و الأسعار التي وصل إليها الدولار في الأسواق المصرية، بعد أرتفاع أسعار الدولار في البنوك والمصارف المصرية وجدت حالة من الركود التام بسبب ارتفاع أسعار العديد من المنتجات والسلع الخاصة لجميع المواطنين، وخاصة جميع السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وهذا بسبب ارتفاع سعر الدولار كثيراً عما كان عليه سابقاً.

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أسعار الدولار بالبنوك، ومن خلال بداية تعاملات اليوم، لوحظ حالة من الاستقرار بعد مشاهدة عدة ارتفاع في بعض البنوك حيث سجل بنك الإستثمار أمس أعلى سعر شراء الدولار 17,62، ثم أتبعه بنك سايب ولكنه تراجع مرة أخرى ليسجل 17,61، ومازال بنك الاستثمار يقدم أعلى سعر شراء الدولار مقابل 17,72 سعر بيع.

سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء، ومن خلال متابعة فريق مصر 263 السوق الموازي لوحظ حالة من الاستقرار النسبي خلال بداية تعاملات اليوم وعن أمس حيث استقر سعر التداول 17,63 كأفضل سعر الشراء وفي مقابلة 17,70 .

أسعار الدولار الآن، أما عن باقي البنوك فيأتى كريدي أجريكول وبنك المشرق وبنك سايب والبنك الأهلي المتحد وبنك بيريوس 17,61 سعر شراء وقد لوحظ من تلك التعاملات أن سعر البيع متمثل في كل بنك على حدة حيث استقر سعر بيع الدولار 17,71، وتتوالى أسعار الدولار في الانخفاض التدريجي، ومن خلال المتابعة فسيتم تحديث المقال لحظياً وسوف يتم رصد تلك الارتفاعات.

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