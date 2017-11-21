سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21/11/2017.. أسعار الذهب الآن داخل محلات الصاغة

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انخفاض جديد شهده سعر الذهب في مصر، حيث صرح خبراء الإقتصاد في مصر قد انخفض في تعاملاته الصباحية بمقدار 2 جنيه مقارنة بما ورد من اسعار يوم أمس، من جهة أخرى ورد أن أسعار الذهب قد انخفضت بمقدار 2 جنيه مصري متأثرة بالأسعار التي قد كشفت عنها البورصة العالمية للذهب، حيث أكد العاملين والمهتمين بالمعدن النفيس أن سعر الذهب يتأثر بالعديد من العوامل سواء المحلية منها والعالمية بشكل دائم.

ورد في تصريحات أصحاب محلات الصاغة أن أسعار الذهب مازالت غير مستقرة في معاملات البيع والشراء التي قد شهدتها الأسواق، حيث أكدوا على أن المعدن النفيس قد شهد استقرار كبير في تعاملاته السوقية لفترة قصيرة ثم يعاود الانخفاض من جديد، وأن سعر الأوقية قد انخفض في تعاملاته الصباحية وهو الأمر الذي تأثر به سعر الذهب بشكل كبير في جميع التعاملات التي قد جرت بالعديد من الدول حول العالم.

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على الرغم من توقعات الخبراء بأن يشهد سعر الذهب في مصر ارتفاع كبير في الفترة القادمة إلا أن سعر الذهب اليوم قد انخفض داخل الأسواق، حيث جاء في تصريحات خبراء الاقتصاد أنه بالنسبة إلى أسعار الذهب في مصر قد ورد أن عيار 24 فقد سجل حوالي 724.83 جنيه والذي يعادل $41.16 دولار أمريكي، وبالنسبة إلى سعر الذهب الآن عيار 22 قد سجل حوالي 664.43 جنيه والذي يعادل $37.73 دولار

اسعار الذهب عيار 21 قد سجلت حوالي 634.24 جنيه والذي يعادل $36.02 دولار أمريكي، وعن أسعار الذهب عيار 18 قد سجل حوالي 543.63 جنيه والذي يعادل $30.87 دولار، وبالنسبة إلى سعر الذهب قي مصر عيار 14 قد سجل حوالي 422.82 جنيه والذي يعادل $24.01 دولار أمريكي، وهو سعر الذهب اليوم عيار 12 قد سجل حوالي 362.41 جنيه والذي يعادل $20.58 دولار.

وصل سعر الذهب في مصر عيار 9 قد سجل حوالي 271.81 جنيه والذي يعادل $15.44 دولار أمريكي، وعن أسعار أوقية الذهب 22,542 جنيه والذي يعادل $1,280 دولار، وبالنسبة إلى أسعار جنيه الذهب قد سجل حوالي 5,074 جنيه والذي يعادل $288.15 دولار أمريكي، أما فيما يخص اسعار كيلو الذهب قد سجل حوالي 724,828 جنيه والذي يعادل $41,164 دولار.