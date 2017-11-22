الاستثمار تخصص 25 فدان في المنطقة الحرة بالإسماعيلية لمُستثمر تركي

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أعلن رئيس قطاع المناطق الحرة التابع لوزارة الاستثمار “أحمد عفيفي” أن أحد المستثمرين الأتراك قد تقدم منذ فترة إلى وزارة الاستثمار بطلب تخصيص أرض بمساحة 25 فدان لبناء مصنع ملابس عليها في المنطقة الحرة التي تقع في الإسماعيلية، وتقوم الوزارة في الفترة الحالية بإجراءات التخصيص.

كما وقامت وزيرة الاستثمار “سحر ناصر” بوضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة والتي تصل مساحتها 212 فدان وذلك لتوسيع المنطقة الحرة، والقيام بالبدء في تأسيس فرع خدمات للمستثمرين في الإسماعيلية، و خلال التصريحات التي قامت بها رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

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فقد كشفت عن الطلبات التي تقدمت بها شركات يابانية وصينية بخصوص الأراضي الاستثمارية في منطقة الإسماعيلية، حيث ترغب الشركات في البدء في إقامة مشروعات إنتاجية على تلك الأراضي، كما وصلت الزيادة في أعداد الشركات الجديدة والتي أُسست منذ قانون الاستثمار الجديد نحو 50%.

ومن المتوقع أن تقوم وزارة الاستثمار ومحافظ الإسماعيلية بالبدء في إجراءات جديدة لجذب المستثمرين إلى المحافظة، وذلك بعد الخطة التي قامت الوزيرة بوضعها مع المحافظ خلال الزيارة التي قامت بها للمحافظة، والتي هدفت إلى توسيع الاستثمارات وجذب المستثمرين إلى المحافظة خلال الفترة القادمة.

ويأتي هذا من خلال تفعيل قانون الاستثمار الجديد عن طريق إنشاء منطقة استثمارية جديدة في المحافظة، وعليه فقد قام رئيس الإدارة المركزية للمنطقة “سيد سليم” بعرض ملامح المنطقة الاستثمارية في المحافظة والتي تصل مساحتها نحو 677 فدان.

قامت الوزارة بتقسيم المنطقة إلى مرحلتين الأولى مقام عليها مشروعات بالفعل وتصل مساحتها إلى 110.4 فدان، بينما تصل مساحة المرحلة الثانية نحو 35 فدان، وقد قامت الوزارة بإدخال المرافق كاملة بها، ووصلت أعداد المشروعات الاستثمارية التي تمت إقامتها في المنطقة إلى 98 مشروع.

وسجلت رؤوس الأموال في تلك المشروعات 683.5 مليون دولار، في حين أن إجمالي التكاليف الاستثمارية قد وصلت قيمته إلى 1.2 مليار دولار، وساهمت المنطقة في توفير فرص عمل للشباب بنحو 17.4 ألف فرصة عمل، وأعلنت الوزارة خلال التصريحات أن فرص العمل المتوفرة للشباب في مجالات تصنيع الكيماويات وتصنيع الملابس الجاهزة والجلود وتخزين البضائع وتصديرها والخدمات البترولية.

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