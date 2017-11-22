تعرف علي مصير بقالي التموين المتخلفين عن سداد القيمة الضريبية

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اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، المهندس محمد سويد، أن القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الدكتور علي مصيلحي، حول إلزام جميع بقالي التموين بدفع المبلغ التأميني الذي قدر بنسبة 25% من القيمة الإجمالية للسلع التموينية المدعمة التي يقوم لاستلامها من مخازن شركتي العامة والمصرية لتجار الجملة وبعد ذلك يتم صرفها إلى المواطنين عبر البطاقات التموينية، ويرجع السبب الرئيسي لوضع قيمة ضريبة للسلع التموينية وذلك لضمان وصول السلع إلى المواطنين ويتم الاستفادة الكاملة من الدعم.

وتردد الكثير من الشائعات حول عدم موافقة بقالي التموين سداد القيمة الضريبية المحددة والمتفق عليها من قبل وزارة التموين، لذلك قام المهندس محمد سويد بالنفي التام حول ما تردد من شائعات عن الإقبال الضعيف من بقالي التموين وسداد المبلغ مؤكدا أن الإقبال كبير جدا ولذلك قامت الوزارة بمد فترة مهلة السداد حتي تضمن التعامل مع كافة بقالي التموين وتستمر الفترة حتى السابع من ديسمبر المقبل لعام 2017.

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وخلال تصريحات المهندس محمد سويد نفي تماما الشائعات المنتشرة حول اعتراض بقالي التموين عن سداد قيمة الرسوم الضريبية، وأشار إلي أن الرسوم عبارة عن مبلغ سيظل موجود في حسابهم وهو عبارة عن خطاب ضمان، وأكد أنها سوف تدفع مرة واحدة فقط، إذا أراد بقال التموين الخروج من هذا النشاط والانتهاء من مشروع التموين يقوم باسترجاع المبلغ الذي قام بدفعه إلى الوزارة، وأكد أن التأمين لا يعطل من أرباح أو الاستثمار لبقالي التموين، وأكد أن التأمين محدد من قبل البقال وأشار إن نظام التأمين الجديد يضمن البقال الحصول علي الربح يوميا وذلك من خلال التحويل علي حساب بقال التموين.

وعلق المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن البقالين المتخلفين عن سداد قيمة الرسوم الضريبية، يعتبر أنهم يرغبون في الخروج من منظومة التموين، مؤكدا أن الوزارة تضم 30 ألف بقال تمويني وأشار إلي أن الوزارة في حاجة إلي نصف العدد فقط أي 15 ألف بقال تموين، والمعارض عن سداد القيمة يعتبر خارج المنظومة، وأكد علي أن هناك أكثر من 10 آلاف طلب مقدم للدخول في مشروع جمعيتي واكثر من 20 ألف طلب مقدم للالتحاق بالمنظومة وموافقين علي النظام الجديد.

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