سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء الخميس 23 نوفمبر 2017 في مصر الآن

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سعر الدولار اليوم، نتابع مع حضرتكم أسعار الدولار يومياً بالبنوك والسوق السوداء، ونقدم لكم موجزات بأحدث الأسعار في مصر بالبنوك والسوق السوداء، من خلال جدول محدث باستمرار، ومتابعة أحدث أسعار الدولار بالسوق السوداء من ناحية أخرى على مستوى المحافظات، ومن خلال المتابعة فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاع كبيراً ومولحظاً حيث ارتفعت أسعار الدولار أمس ست قروش في كافة البنوك المصرية، وارتفع ايضاً بالسوق السوداء.

سعر الدولار اليوم بالبنوك، كما أن الدولار من أهم العملات التي تؤثر على الاقتصاد المصري وعلى جميع الدول الأخرى، وأيضاً توجد حالة من عدم الاستقرار التي تشهده الأسواق حالياً، ويتم التعامل بالدولار في شراء واستيراد وتصدير العديد من المنتجات المختلفة وتقديم سعر الدولار حالياً يبحث عنه جميع الأشخاص داخل وخارج البورصة المصرية، وسوف نقدم لكم اليوم أحدث أسعار الدولار التي توجد في البنوك المصرية والسوق السوداء.

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أسعار الدولار الآن بالبنوك والسوق السوداء، وفي بداية تعاملات اليوم فقد لوحظ حالة من الإستقرار النسبي بعد مشاهدات من الارتفاع أمس، فقد استقر سعر الدولار في مصرف إلى 17,68 وهو يعتبر أعلى سعر الشراء منفرداً، وفي مقابل سعر البيع 17,78، أما عن باقي البنوك فيليه بنك المشرق الذي كان يقدم أقصى سعر للدولار في بداية تعاملات أمس 17,61، قفز فيه سعر الشراء الى 17,66 في نهاية تعاملات أمس ومازال مستمر عن هذا الرقم ويقابله 17.77 سعر بيع.

أسعار الدولار بالسوق السوداء، وفي التعاملات الصباحية فقد لوحظ حالة من الاستقرار بعد ارتفاعه مرتين متتاليتين أمس بعد الارتفاعات الملحوظة في البنوك، وسجل أفضل سعر للشراء 17,68 وفي مقابل سعر البيع 17,78 .

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