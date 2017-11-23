البنك المركزي والبورصة يعلنان عن موعد أجازة المولد النبوي الشريف بالبنوك ومدتها

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بمناسبة احتفال المصريين بمولد النبوي الشريف قام البنك المركزي المصري مؤخرًا بالإعلان عن موعد إجازة العاملين فيها بالإضافة إلى أن البورصة المصرية ايضًا قد قامت بالإعلان عن موعد أجازه العاملين داخل البورصة ايضًا والمتعلقة بشأن هذه المناسبة، ورد في تصريحات البنك المركزي والبورصة المصرية أنه قد تم اعتماد يوم الخميس القادم والذي يوافق 30 من شهر نوفمبر الحالي إجازة رسمية إلى جميع العاملين في البنوك بمختلف أماكنها في جميع المحافظات بالإضافة إلى العاملين في البورصة ايضًا وذلك في إطار الاحتفال بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

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جدير بالذكر أنه بالنسبة إلى البيان الصادر من قبل البنك المركزي بالإضافة إلى تصريحات البورصة، قد تم الإعلان عنهما في بيانين منفصلين مؤخرًا، كما جاء في التصريحات أنه من المقرر أن يتم استئناف العمل من جديد داخل هذين الجهازين بعد الانتهاء من الاحتفال والذي يوافق بعده الإجازة الأسبوعية الرسمية لهما، حيث ورد أنه قد تقرر أن يتم العودة للعمل داخل أرجاء البنوك والبورصة فى يوم الأحد الذي يليه والذي يوافق يوم 3 من شهر ديسمبر القادم.

يعد التعاملات السوقية داخل البنوك والبورصة في العصر الحالي إدي ضروريات الحياة والتي يعتمد عليها بشكل كبير في استمرار الصناعة والتعاملات التجارية سواء تلك التي تمر داخل البلاد وتستمر بالتبادل التجاري على المستوى المحلي او التي يحتاج إلى التعاملات الخارجية فيها حيث يسهل التعامل والانتهاء من الإجراءات اللازمة وخاصة في المشروعات الكبرى، كما تجذب من جهة أخرى البورصة في تعاملاتها اليومية المصريين بالإضافة إلى العرب والأجانب بداخلها وعلى هذا قد أعلن كلا من المركزي والبورصة موعد الأجازة الرسمية وموعد العودة حتى يتسنى للعملاء تنظيم أمورهم ومعاملاتهم عليها.