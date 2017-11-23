سعر اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء في مصر الخميس 23 نوفمبر 2017 الآن

سعر اليورو اليوم، يقدم فريق مصر 365 لحضرتكم تغطية مستمرة لحظياً لأسعار اليورو بالبنوك والسوق السوداء، شهدت تعاملات اليوم ارتفاعات ملحوظة أسعار اليورو بالبنوك واستقرار في حالة الموازي بعد ارتفاعات كبيرة حدثت أمس، ويرجع ذلك إلى ما تمر به البلاد من أزمات إقتصادية وقلة الإقبال على الاستثمار من قبل شركات رجال الأعمال، ” اسعار اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء” سعر اليورو الآن، ومن خلال ذلك المقال سيتم عرض جدول محدث باستمرار، يقدم أعلى سعر للشراء في كل بنك على حدة واقل.
أسعار اليورو الآن، فقد شهدت تعاملات اليوم ارتفاعاً ملوحظاً في كافة البنوك حيث استقر أعلى سعر شراء اليورو في مصرف أبو ظبي بـ 20,88 وفي مقابل سعر البيع 21,04، يليه بنك المشرق بـ 20,86 ويقدم البنك المصري الخليجي و الأهلي الكويتي ” بيريوس” وبنك HSBC، سعر شراء اليورو بـ 20,85 وتتوالى تلك الأسعار في الانخفاض التدريجي.
أسعار اليورو فى مصر بالبنوك، أما عن البنك المصري لتنمية الصادرات و بنك الإمارات دبي الوطني وبنك عودة وكريدي أجريكول فيكون سعر الشراء 20,84، في مقابل سعر البيع 20,01، وفي نفس الوقت يقدم ثلاث بنوك 20,83 سعر شراء وهما البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك بلوم وبنك قناة السويس .
ويتم تداول اليورو في الكثير من الشركات المختلفة لأنه يعتبر من أهم العملات الأجنبية التي يتم الاعتماد عليها كثيراً في الأسواق، وأيضاً سعر اليورو في زيادة مستمرة بسبب انخفاض أسعار الجنيه المصري وهذا بقرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه، وهذا أدي إلى فقدان الجنيه المصري لقيمته الحقيقية وارتفاع أسعار جميع العملات الأجنبية والعربية وهذا يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، حيث أن جميع السلع والمنتجات داخل مصر أصبحت تباع بأسعار مرتفعة جداً وهذا يؤثر كثيراً عليها.
وأن الطلب على العملة الأوروبية في السوق السوداء والبنوك المصرية يؤدي إلى ارتفاع أسعارها أمام الجنيه المصري، وأيضاً انخفاض الجنيه المصري وهذا يؤثر سلباً على الاقتصاد المصري الذي يتم البحث وراء تقديم جميع الاسعار المختلفة له.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|20.7977
|21.0471
|البنك-المصري-الخليجي
|20.8464
|21.0480
|البنك-الأهلي
|20.8045
|20.9952
|بنك-البركة
|20.6346
|20.9603
|بنك-القاهرة
|20.8163
|21.0071
|بنك-الاسكندرية
|20.8163
|20.9769
|البنك-العربي-الافريقي
|20.8281
|20.9888
|البنك-المركزي
|20.8911
|21.0163
|بنك-مصر
|20.8163
|20.9769
|بنك-بلوم-مصر
|20.8399
|21.0308
|كريدي-أجريكول
|20.8635
|21.0474
|بنك-بيريوس
|20.8517
|21.0338
|المصرف-المتحد
|20.7448
|21.0325
|البنك-التجاري-الدولي
|20.8163
|21.0071
|المصري-لتنمية-الورادات
|20.8399
|21.0125
|البنك-الأهلي-المتحد
|20.8500
|21.0100
|بنك-المشرق
|20.8600
|21.0200
|بنك-الاستثمار-العربي
|20.6600
|20.8100
|بنك-HSBC
|20.8500
|21.0400
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