سعر اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء في مصر الخميس 23 نوفمبر 2017 الآن

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سعر اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء في مصر الخميس 23 نوفمبر 2017 الآن
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم، يقدم فريق مصر 365 لحضرتكم تغطية مستمرة لحظياً لأسعار اليورو بالبنوك والسوق السوداء، شهدت تعاملات اليوم ارتفاعات ملحوظة أسعار اليورو بالبنوك واستقرار في حالة الموازي بعد ارتفاعات كبيرة حدثت أمس، ويرجع ذلك إلى ما تمر به البلاد من أزمات إقتصادية وقلة الإقبال على الاستثمار من قبل شركات رجال الأعمال، ” اسعار اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء” سعر اليورو الآن، ومن خلال ذلك المقال سيتم عرض جدول محدث باستمرار، يقدم أعلى سعر للشراء في كل بنك على حدة واقل.

أسعار اليورو الآن، فقد شهدت تعاملات اليوم ارتفاعاً ملوحظاً في كافة البنوك حيث استقر أعلى سعر شراء اليورو في مصرف أبو ظبي بـ 20,88 وفي مقابل سعر البيع 21,04، يليه بنك المشرق بـ 20,86  ويقدم البنك المصري الخليجي و الأهلي الكويتي ” بيريوس”  وبنك HSBC، سعر شراء اليورو بـ 20,85 وتتوالى تلك الأسعار في الانخفاض التدريجي.

أسعار اليورو فى مصر بالبنوك، أما عن البنك المصري لتنمية الصادرات و بنك الإمارات دبي الوطني وبنك عودة وكريدي أجريكول فيكون سعر الشراء 20,84، في مقابل سعر البيع 20,01، وفي نفس الوقت يقدم ثلاث بنوك 20,83 سعر شراء وهما البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك بلوم وبنك قناة السويس .

ويتم تداول اليورو في الكثير من الشركات المختلفة لأنه يعتبر من أهم العملات الأجنبية التي يتم الاعتماد عليها كثيراً في الأسواق، وأيضاً سعر اليورو في زيادة مستمرة بسبب انخفاض أسعار الجنيه المصري وهذا بقرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه، وهذا أدي إلى فقدان الجنيه المصري لقيمته الحقيقية وارتفاع أسعار جميع العملات الأجنبية والعربية وهذا يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، حيث أن جميع السلع والمنتجات داخل مصر أصبحت تباع بأسعار مرتفعة جداً وهذا يؤثر كثيراً عليها.

وأن الطلب على العملة الأوروبية في السوق السوداء والبنوك المصرية يؤدي إلى ارتفاع أسعارها أمام الجنيه المصري، وأيضاً انخفاض الجنيه المصري وهذا يؤثر سلباً على الاقتصاد المصري الذي يتم البحث وراء تقديم جميع الاسعار المختلفة له.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.797721.0471
البنك-المصري-الخليجي20.846421.0480
البنك-الأهلي20.804520.9952
بنك-البركة20.634620.9603
بنك-القاهرة20.816321.0071
بنك-الاسكندرية20.816320.9769
البنك-العربي-الافريقي20.828120.9888
البنك-المركزي20.891121.0163
بنك-مصر20.816320.9769
بنك-بلوم-مصر20.839921.0308
كريدي-أجريكول20.863521.0474
بنك-بيريوس20.851721.0338
المصرف-المتحد20.744821.0325
البنك-التجاري-الدولي20.816321.0071
المصري-لتنمية-الورادات20.839921.0125
البنك-الأهلي-المتحد20.850021.0100
بنك-المشرق20.860021.0200
بنك-الاستثمار-العربي20.660020.8100
بنك-HSBC20.850021.0400
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