سعر الذهب اليوم الخميس 23/11/2017.. أسعار الذهب الآن داخل محلات الصاغة

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أعلن خبراء المعدن النفيس أن سعر الذهب في مصر قد سجل حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات التي قد جرت صباح اليوم داخل محلات الصاغة في مصر بعد حالة من الارتفاع الصادم الذي قد تواجهها الأسواق يوم أمس، حيث أكد المهتمين باسعار الذهب أنها قد شهدت ثبات اليوم مقارنة بما ورد في ختام تعاملاتها داخل البورصة العالمية بالأمس.

شهدت سعر الذهب في مصر ارتفاع كبير يوم أمس خلال عمليات البيع والشراء التي قد جرت داخل الأسواق، حيث جاء أن سعر الذهب اليوم قد شهد ثبات مؤقت بعد أن ارتفع سعره بمقدار 6 جنيهات فى قفزة واحدة وقد أتى ذلك بعد سلسلة من الانخفاضات قد واجهها المعدن النفيس في تعاملاته الأخيرة بالأسواق المصرية، ووسط توقعات من قبل خبراء الاقتصاد أنه سوف تشهد أسعار الذهب المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة.

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ورد في أحدث تحديثات قد جرت حول أسعار الذهب داخل محلات الصاغة، أن سعر الذهب في مصر والذي يحمل عيار 24قد وصل إلى 729.94 جنيه وذلك يعادل $41.48 دولار أمريكي، أما عن سعر الذهب اليوم عيار 22 قد سجل نحو 669.12 جنيه وذلك يعادل $38.02 دولار، وفيما جاء حول أسعار الذهب عيار 21 قد بلغ حوالي 638.71 جنيه وذلك يعادل $36.30 دولار أمريكي.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب عيار 18 قد بلغت حوالي 547.46 جنيه وذلك يعادل $31.11 دولار، أما بالنسبة إلى سعر الذهب الآن عيار 14 قد سجل نحو 425.80 جنيه وذلك يعادل $24.20 دولار أمريكي، وفيما يخص سعر الذهب اليوم عيار 12 قد بلغ حوالي 364.97 جنيه وذلك يعادل $20.74 دولار، وعن سعر الذهب الآن عيار 9 قد سجل نحو 273.73 جنيه وذلك يعادل $15.55 دولار أمريكي،

جاء في تصريحات أصحاب محلات الذهب أنه بالنسبة إلى أسعار أوقية الذهب قد سجل نحو 22,701 جنيه وذلك يعادل $1,290 دولار، أما عن أسعار جنيه الذهب قد بلغ حوالي 5,110 جنيه وذلك يعادل $290.36 دولار أمريكي، وبالنسبة إلى أسعار كيلو الذهب قد سجل نحو 729,940 جنيه وذلك يعادل $41,479 دولار.