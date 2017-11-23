العاصمة الإدارية ترفع أسعار عقارات التجمع بنسبة 25%

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أعلن رئيس شركة زكترونكس للاستشارات العقارية ورئيس مجلس إدار الجمعية المصرية للخبراء العقاريين اللواء “زكريا الجوهري” خلال مجموعة من التصريحات عن قرار العاصمة الإدارية الجديدة، والذي أعلنت خلاله عن رفع أسعار العقارات التابعة لمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة بنسبة ارتفاع تصل إلى 25%.

وأضاف رئيس الجمعية خلال التصريحات التي قام بها مع مصر 365، أنه نتيجة ما تشهده مدينة القاهرة الجديدة خلال الفترة الحالية من طرق جديدة ومحاور هدفها ربطها، فإنه من المقرر أن تكون مدينة القاهرة الجديدة بمثابة بوابة رئيسية للعاصمة الإدارية الجديدة.

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وأكد خلال التصريحات التي قام بها، أنه من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعات كبيرة وذلك مع مطلع 2018، هذا خاصة بالنسبة للعقارات التابعة للعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، كما أن موعد الانتهاء من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيكون مع مطلع العام الجديد 2018.

الجدير بالذكر أنه على الرغم من الاستقرار الذي تتميز به أسعار العقارات وسوق العقارات عموما، إلا أن أسعار العقارات قد ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلن الخبراء العقاريين أن الارتفاعات التي جاءت على أسعار العقارات قد جاءت نتيجة الارتفاعات التي طرأت على أسعار مواد البناء.

كما وجاءت تلك الارتفاعات التي طرأت على الأسعار نتيجة القرار الذي اتخذه البنك المركزي في نوفمبر من عام 2016، والخاص بتعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، حيث شهد سعر الدولار ارتفاعات ملحوظة بعد هذا القرار.

وبالتالي فقد ارتفعت أسعار جميع السلع والمنتجات، هذا بجانب القرارات الحكومية الأخرى التي تأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي رفعت أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية، وذلك تمهيدا للتخلص من الدعم على تلك الخدمات بشكل نهائي خلال الفترة القادمة.

وقد نتج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة حاليا عن عدد من المؤشرات الإيجابية التي ضمت ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للبلاد بشكل كبير، هذا وبالتالي تأمين احتياجات البلاد من الواردات السلعية، وعودة السياحة وارتفاع قيمة التحويلات الأجنبية من المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة الأخيرة.

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