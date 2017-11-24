قروض البنوك تتراجع إلى 61 مليار جنيه في نهايه شهر أغسطس الماضي

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وجدت العديد من التسهيلات الائتمانية التي يتم منحها من البنوك المصرية الكثيرة، وكان ذلك خلال الفترة من شهر يوليو وأغسطس من السنة المالية الماضية 2017/2018 إلى تريليون و 410 مليارات جنيه، وتم إنخفاض القدرة إلى 16.1 مليار جنيه مصري، وكان هذا في نهاية شهر أغسطس الماضي، ويتم البحث وراء وجود العديد من التسهيلات وهذا من خلال جميع البنوك المصرية، وتقديم كافة القروض لجميع الأشخاص والمشروعات التي يتم البحث عنها لتقديم جميع المشروعات التي تتناسب مع غيرها من البنوك الأخرى، وأن السنة المالية الماضية من السنوات الهامة التي تم تراجع فيها القروض.

والجدير بالذكر أيضاً أنه تم توزيع القيمة الخاصة بجميع القروض التي تمنح من البنوك وهذا من خلال العديد من القطاعات المختلفة، ويتم حصد العديد من القطاعات الخاصة وكانت نسبته حوالي 61.9 في المائة من الإجمالي لجميع الأرصدة التي توجد حتى نهاية شهر أغسطس الماضي 2017، ويتم البحث وراء التمويل الدائم للكثير من المشروعات لجميع الأشخاص والشركات الكبرى، وتنتشر كافة القروض المتعددة لتقديمها دائماً في العديد من البنوك المصرية، وذلك خلال السنة المالية الماضية في شهر أغسطس الماضي 2017.

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يذكر أنه أيضاً يكون هذا من خلال الكثير من القطاعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي، وهذا فتم الحصول على قطاع الصناعة ووجود العديد من النسب ومن أهمها 35.8 في المائة، ويكون هذا من إجمالي الأرصدة والتي يليه قطاع الخدمة ويكون بنسبة تصل إلى حوالي 29.7 في المائة، ويليه بعد ذلك قطاع التجارة وتكون بنسبة 9.5 في المائة في القطاع الخاص بالزراعة، ويتم الحصول على 1 في المائة والعديد من القطاعات الخاصة والغير موزعة شاملة والقطاع العائلي ويتم الحصول على الكثير من النسب ومنها 24 في المائة، ويتم تقديمها من خلال جميع البنوك المصرية باستمرار.

وتنتشر الكثير من الصناعات المختلفة والتي تساهم في الازدهار الاقتصادي وتسعى دائماً لتحقيق أعلى الأرباح وهذا خلال السنة المالية الماضية، ويتم تقديمها في العديد من البنوك وهذا فإن قروض البنوك المصرية تم تراجعها كثيراً إلى 61 مليار جنيه مصري وهي من الأشياء التي جعلت الاقتصاد المصري متدهور وأن هذا أثناء شهر أغسطس الماضي.