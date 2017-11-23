ننشر لكم أسعار السجائر الجديدة بعد ارتفاعها بقيمة 20% في الأسواق

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ارتفعت أسعار السجائر خلال اليومين الماضيين بقيمة 20% عن الأسعار الرسمية الخاصة بها خلال التعاملات في الأسواق، و خلال الإعلان الذي قامت به شركة “إيسترن كومباني” فقد أكدت على قيام الشركة بتعديل أسعار بعض أنواع السجائر والتي تقوم الشركة بطرحها في السوق، مضيفة أن هذا الإجراء سيكون بدءا من يوم الخميس.

وأعلنت الشركة أيضا أن تلك الارتفاعات وتعديلات الأسعار التي من المقرر أن تقوم بها الشركة تأتي وفقا للتعديلات التي قدمتها الحكومة ووافق عليها البرلمان خلال اليومين الماضيين والتي تتعلق بقانون الضريبة المضافة الذي يحمل رقم 67 تابع لسنة 2016.

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ووفقا للبيان الذي قامت الشركة المصرية للدخان بإصداره للبورصة اليوم، والذي أوضحت خلاله التغيرات التي طرأت على أسعار الأنواع المختلفة من السجائر، فإن الأسعار الجديدة كالآتي:

سعر كليوباترا كينج سايز أصبح 14 جنيه وذلك بعد أن كان 11.5 جنيه قبل قرار الارتفاع. سعر كليوباترا كوين سايز أصبح سعره 14.5 جنيه بعد أن كان سعره 12.5 جنيه قبل قرار الارتفاع. سعر مونديال أزرق وأحمر أصبح 15 جنيه بعد أن كان 12 جنيه قبل قرار الارتفاع. سعر بوسطن أصبح 15 جنيه بعد أن كان سعره 12 جنيه قبل قرار الارتفاع. سعر كليوباترا بوكس أصبح 15.50 جنيه بعد أن كان سعره 12.75 جنيه قبل قرار الارتفاع. سعر سوبر أصبح 17 جنيه بعد أن كان سعره 15 جنيه قبل قرار الارتفاع. سعر جولدن ويست أصبح 17 جنيه بعد أن كان سعره 15 جنيه قبل قرار الارتفاع. سعر بلاك بول أصبح 18 جنيه بعد أن كان سعره 16 جنيه قبل قرار الارتفاع.

وخلال التصريحات التي أعلن عنها وزير المالية تعقيبا على قرار زيادة قيمة الضريبة المضافة على أسعار السجائر، أن هذه الزيادات الجديدة ستُوفر إيرادات للبلاد بقيمة 4 مليار جنيه، وذلك مع نهاية العام المالي الجاري، وبالتالي فإن هذا القرار سيساهم في تقليل حجم المشكلات التي تواجهها البلاد.

وعلى رأس تلك المشكلات، مشكلة عجز الموازنة الذي تعاني منه الدولة، هذا كما يمكن الاستفادة من تلك الإيرادات في القطاعات الهامة مثل التعليم والصحة وغيرها، والتي لن ترفع الحكومة عنها الدعم.

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