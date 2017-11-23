الثروة الداجنة تعلن ارتفاع أسعار الدواجن في مصر 25%

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ورد أن السيد الدكتور عبد العزيز السيد، والذي يشغل منصب رئيس شعبة الثروة الداجنة التابعة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية فى مصر، قد أكد في أحدث تصريحاته المتعلقة بشأن اللحوم البيضاء أن أسعار الدواجن في مصر قد شهدت ارتفاع جديد في تعاملاتها داخل الأسواق المصرية وأنه بالنسبة إلى سعر الدواجن البيضاء بشكل عام يتوقع أن يشهد مزيد من الارتفاعات القوية والكبيرة على سعر الكيلو منها ومن مشتقاتها خلال الفترة القادمة وخاصة مع مطلع النصف الأول من شهر ديسمبر سوف يشهد ارتفاع صارخ بالإضافة إلى احتمالية ارتفاعه مع مطلع العام الجديد بسبب ارتفاع باقي الأسعار طبقا لخطة الحكومة فى استكمال خطتها للإصلاح الاقتصادي.

كما جاء في تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة أن هذا الارتفاع في مستوى الأسعار بشكل عام يعد ارتفاع متوقعة وعن السبب وراء ذلك ورد أنه قد جاء بسبب خروج الكثير من المربين والمنتجين من سوق الدواجن في الآونة الأخيرة من خلال المنظومة العامة والمتخصصة في إنتاج اللحوم البيضاء داخل البلاد.

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من جهة أخرى أوضح رئيس الشعبة فى أحدث تصريحاته الصادرة في هذا الصدد أن هناك عدد من الأسباب المختلفة والقوية وراء ارتفاع سعر كيلو الدواجن البيضاء داخل الأسواق المصرية ومن ضمنها ارتفاع تكليف إنتاج الدواجن داخل المزارع نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف بأسعار الطاقة وغيرها من الأدوات المستخدمة بالإضافة إلى ارتفاع أجور العاملين بالمزارع، كما جاء أن ارتفاع الإقبال على شراء الدواجن واللحوم البيضاء من قبل الأخوة الأقباط في تلك الفترة كان له أثر قوي على الأسعار ايضًا وخاصة مع خروجهم من فترة الصيام.

أكد رئيس الشعبة الداجنة في مصر في تصريحاته على أن نسبة الارتفاع المتوقعة في الفترة القادمة على سعر كيلو اللحوم البيضاء في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية من المتوقع أن تتراوح ما بين 20% إلى 25% بشكل عام خلال هذه الفترة على خلاف الارتفاع الذي قد تشهده الأسواق مع مطلع العام الجديد.

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