مفاجأة .. شعبة الدخان تعلن عن موعد زيادة أسعار السجائر للمرة الثانية

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صرح رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات إبراهيم إمبابي أن السبب الأساسي في ارتفاع أسعار منتجات الدخان وأبرزهم السجائر هو اعتماد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون زيادة قيمة الضريبة المضافة علي منتجات التبغ المقدم من قبل الحكومة.

وأضاف إمبابي أن العام المالي الجديد 2018/2019 سوف يشهد زيادة أخرى في أسعار جميع المنتجات والسلع، وأنه يتوقع الموافقة علي زيادة أخرى في أسعار السجائر خلال الشهور المقبلة مؤكدا أن موافقة مجلس النواب علي زيادة الضريبة المضافة علي أسعار السجائر والمعسل يعتبر قرار سليم للغاية مع مراعاته للمواطنين محدودي الدخل، كما أنه أول قرار وزاري يصب في مصلحة الصناعة المحلية للمعسل.

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وأوضح رئيس شعبة الدخان أن قرار الحكومة المتعلق بزيادة الضريبة فقط علي المعسل المستورد من الخارج سوف يساهم في حماية صناعة المعسل المحلي حيث تضم تحت جناحها ما يزيد عن 30 ألف عمالة مباشرة و300 ألف عمالة غير مباشرة لأن المعسل المحلي الصنع يطبق عليه ضريبة قيمتها 150% مما يجعل نفس سعره في السوق بينما المعسل المستورد يطبق عليه فريضة قيمتها 175% مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

وأضاف إمبابي أن الأسعار الجديدة لمنتجات التبغ والسجائر سوف يعمل بها في الأسواق المصرية بعد نشرها في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية ” مشيرا إلي أن بيع التجار بالأسعار الجديدة في الوقت الحالي سوف تعتبر عملية بيع غير قانونية ويجب تعرضهم للمعاقبة القانونية.

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وطالب إمبابي بشدة من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب ضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق والتجار في الفترة المقبلة حتى الموافقة الرسمية علي القرار الجديد، وتوقع أن سوق بيع السجائر في الفترة القادمة سوف يشهد ارتفاع جديدًا نظرا لتوقف إنتاج مصانع السجائر والتبغ وتوقف المستوردين عن عملية الاستيراد حتى يتم ضبط وتوحيد الحكومة للأسعار في السوق.

والجدير بالذكر أن أسعار السجائر الجديدة بعد زيادة الجديدة وصل سعر علبة السجائر التي يقل سعرها عن 18 جنيه بقيمة 3 جنيهات و50 قرش، وزيادة علبة سجائر التي يزيد سعرها عن 18 جنيه بقيمة 5 جنيهات و50 قرشا بينما زيادة سعر علبة السجائر التي يزيد سعرها عن 30 جنيها بزيادة 6 جنيهات و 50 قرش.