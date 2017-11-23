تعرف على خصومات “كارفور” على المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية

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تابع موقع مصر 365 العروض التي تم تقديمها من قبل سلسلة “كارفور” حيث قامت المجموعة بتقديم مجموعة من التخفيضات والعروض على السلع الغذائية وكذلك الأجهزة الكهربائية التي تستمر من الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري إلى الخامس من شهر ديسمبر القادم 2017.

حيث تم إطلاق التخفيضات تحت شعار “صنع في مصر” حيث شملت العروض على المنتجات الغذائية كيلو أرز مصري 17,85 بدلا من 26,85، وكذلك عرض على دقيق شهد واحد كيلو ليكون سعره 5,45، والضحى 5 كيلو أرز بمبلغ 45,95، ومكرونة 350 جرام بمبلغ 10,00، وسمارت زيت خليط 800 مللي بمبلغ 12,45.

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كما شملت العروض على المنتجات الغذائية أيضا زيت الأصيل زيت عباد الشمس 1,75 لتر بمبلغ 9,95، وزيت عافية اثنين لتر بمبلغ 49,45، والعين صلصة طماطم 400 جم بسعر 7,75، وجنة سمن نباتي 15 كيلو جرام بمبلغ 34,59.

وشملت عروض المنتجات الغذائية المطروحة في سلسلة كارفور مصرية مكرونة وزنها واحد كيلو جرام بمبلغ 11,95، والدرة كاتشب سعة الواحدة 250 جرام العرض شامل ثلاثة زجاجات من الكاتشب بسعر 18,45، و امريكانا فول سادة وزنه 400 جرام بمبلغ 5,75، وزيت زيتون بكر ممتاز وادي بسعة واحد لتر بسعر 99,95، بطاطس نصف مقلية بوزن اثنين كيلو ونصف بسعر 31,50.

كما طرحت سلسلة متاجر كارفور خصم على منتجات فراج حلواني بخصم يصل إلى خمسة عشر في المئة، كما سجل حلواني برجر بقري بوزن واحد كيلوغرام مبلغ 59,95 جنيه مصري، وحلواني هوت دوج بقري وزن 900 جرام سعر 44,95.

وكذلك هناك خصومات على حفاضات الأطفال بيبي جوي مقاس ثلاثة وأربعة وخمسة وستة بسعر 76,95، هناك عروض على المنظفات مثل ديتول مطهر واحد لتر يشمل العرض قطعتين بسعر 129,95، و فيري منظف أطباق الترا 450 جرام بسعر 9,95، وفينيش أقراص لغسالات الأطباق 45 قطعة بسعر 154,5.

وهناك عروض أخرى على الأجهزة الكهربائية مثل سخان مياه كهرباء تورنيدو 35 لتر بسعر 1599، وثلاجة يونيون أير دي فروست 350 لتر بمبلغ 4649، و بوتجاز فريش 90سم خمسة شعلة بمبلغ 3899، إلى جانب العديد من العروض والخصومات الأخرى التي شملت العديد من المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنزلية المختلفة.

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