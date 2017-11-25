“البنك المركزي” يعلن عن طرح أذون خزانة جديدة يوم غدًا الأحد

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ورد أن البنك المركزي المصري قد أعلن أنه سوف يقوم بطرح أدوات دين حكومية جديدة بالأسواق المصرية يوم غد الأحد، حيث جاء أنه سوف ينوب المركزي عن وزير المالية تطرح أذون خزانة حكومية جديدة، وأن قيمة هذا الطرح سوف تبلغ حوالي 13.250 مليار جنيه مصري.

جاء في تصريحات البنك المركزي أن أذون الخزانة سوف يتم طرحها على مرحلتين، وأن قيمة الطرح الأول سوف تبلغ حوالي 6.5 مليار جنيه على أن تكون مدتها لأجل 91 يومًا، بينما جاء أن قيمة الطرح الثاني سوف تكون بمقدار 6.7 مليار جنيه على أن تكون مدتها لأجل 273 يومًا

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جاء في تصريحات البنك المركزي أن هذا الطرح الجديد سوف ينوب فيه عن الحكومة المصرية والتي تتمثل في وزارة المالية، يوم غدا الأحد، من أجل مساعدتها في سد عجز الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى تمكينها من تدبير النفقات المقررة عليها في خطتها المالية المقدمة من قبل الحكومة في كافة القطاعات، حيث تستعمل الحكومة العديد من الإصلاحات الإقتصادية داخل مصر في العديد من القطاعات بخطة مدروسة ومحددة من أجل النهوض بهذا الإقتصاد وفق تصوراتها.

وقد جاء في وقت سابق في بيان رسمي أنه بالنسبة إلى المركزي، يعمل علي تقديم هذه المساعدة في الوقت الذي تتعثر به الحكومة اقتصاديا و تعجز عن سداد العجز في الموازنة، حيث تلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عن طريق استخدام هذا الطرح والذي تقوم فيه بتقديم أحد أدوات الدن بالاسواق مثل “سندات وأذون خزانة”، كما جاء في عدد من البيانات أن البنوك العامة في البلاد تعد هي البنوك الأكثر فاعلية حيث يرتفع نسبة المقبلين على هذا الطرح من قبل هذه البنوك.