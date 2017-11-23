تعرف علي أسباب رفض بقالى التموين من دفع الرسوم الضريبية

Advertisements

أكد رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، لطفي العيسوي، أنه يوجد بعض البقالين التموين لن يقوموا بدفع الرسوم الضريبية المحددة من قبل وزارة التموين وهي دفع 25% وذلك لتأمين السلع التموينية المقررة علي البطاقات التموينية، وهي تدفع مرة واحدة فقط وهي تعتبر ضمان البقال للوزارة، حيث أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تلك الضريبية وأعلن أنه مد فترة السماح لدفع الرسوم الضريبية الى يوم 7 ديسمبر المقبل حيث أنة كان مقرر أن يتم انتهاء المدة في يوم 21 نوفمبر الحالي.

وأوضح لطفي العيسوي، أن الأسباب الرئيسية في عدم التزام بعض بقالي التموين من دفع الرسوم الضريبية هي رغبتهم في حرق السلع التموينية، بالإضافة إلى التجار الذي يتعاملون مع القطاع الخاص، وأوضح لطفي العيسوي أن الهدف من دفع الرسوم هو مقاومة البقالين الذين يقومون بفعل ذلك، والنظام الجديد يهدف إلى إصلاح عيوب النظام القديم لمنظومة صرف السلع المضافة للبطاقات التموينية، ويهدف النظام الجديد إلى وصول الدعم الي كافة مستحقيها، وأكد أن تطبيق النظام الجديد سيتم تنفيذه خلال شهر يناير المقبل.

Advertisements

والجدير بالذكر بأن وزارة التموين قامت بالإعلان عن أنه لن تتراجع عن تنفيذ النظام الجديد، وأكدت أن الشائعات المنتشرة حول إلغاء منظومة التموين لا صحة لها.

ويرجع السبب الرئيسي لدفع تجار التموين هو ضمان وصول السلع الاستهلاكية التموينية إلي المواطن المصري، ويقوم المواطن بالاستفادة الكاملة من الدعم، والجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية حددت مبلغ بنسبة 25% من القيمة الإجمالية للسلع التموينية المدعمة التي يقوم بقالي التموين بصرفها من مخازن شركتي المصرية العامة لتجار الجمله وبالتالي يتم صرفها الى المواطنين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، بأن الأقلية الذين يريدون عدم دفع الرسوم الضريبية المحددة من قبل وزارة التموين، يعتبروا خارج المنظومة في حين انتهاء فترة تسديد الرسوم حيث قام وزير التموين بمد فترة السماح إلى 7 ديسمبر المقبل، وأكد أن الوزارة تضمن أكثر من 30 ألف بقال تموين والوزارة في حاجة إلى نصف العدد لوصول الدعم إلى المواطن المصري، البقال الذي لم يلتزم بدفع الرسوم يعتبر خارج منظومة التموين.

اقرا ايضا: تعرف علي مصير بقالي التموين المتخلفين عن سداد القيمة الضريبية.