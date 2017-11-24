سعر الحديد والأسمنت اليوم 24/11/2017.. أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية

Advertisements

يستمر سعر الحديد والأسمنت داخل الأسواق المصرية محط اهتمام بالغ بين جميع المهتمين بسوق البناء والتعمير بوجه عام، حيث يتسائل الكثيرين عن كافة أسعار الحديد والأسمنت التي قد وصل إليها الطن منها و خاصة مع التقلبات المستمرة لهم والارتفاعات والانخفاضات التي يتم الإعلان عنها وتظهرها المؤشرات أيضا، وعلى هذا نستعرض معكم من خلال هذا المقال اليومي كافة أسعار الحديد والأسمنت كما أعلن عنها التجار، حيث ورد أن سعر الحديد قد شهد ثبات مؤقت على سعر الطن فيه خلال تعاملاته التي جرت اليوم بالسوق المحلي.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12300 12100 جنيه حديد بشاي 12000 جنيه 12080 جنيه حديد العتال 12000 جنيه 12050 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12050 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11900 جنيه 11850 جنيه

Advertisements

سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في مصر:

صدمة كبيرة شهدها المهتمين بسعر الحديد والأسمنت اليوم حيث شهد سعر الأسمنت البورتلاندي بوجه عام ارتفاع صادم من جديد خلال تعاملاته السوقية من بيع وشراء ليستمر سعر الاسمنت داخل السوق المحلي فى سلسلة الارتفاعات التي قد بدأ فيها منذ عدة أيام ولم يتوقف عنها حتى الآن وسط تخوفات اقتصادية من استمرار ارتفاعه من جديد داخل الأسواق.

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 873 جنيه أسمنت النصر النصر 838 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 880 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 840 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة غير متاح أسمنت وادي النيل المصري 838 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 838 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 840 جنيه أسمنت سيناء سيناء 838 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 860 جنيه السويس للأسمنت السويس 853 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 853 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 853 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 835 جنيه السويدي السويدي 860 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 823 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 830 جنيه

وبالنسبة إلى ما كشفت عنه المصادر الرئيسية بشأن سعر الأسمنت المقاوم سي ووتر فقد جاء أنه قد تأثر سعر الطن فيه بشكل كبير بسلسلة الزيادات التي قد ظهرت خلال تعاملات اليوم حيث ارتفعت جميع الأسعار بكافة الشركات وسط تغيب أسمنت أسيك المنيا عن ساحة البناء والتعمير حتى الآن.

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 900 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر غير متاح لافارج للأسمنت قاهر البحار 870 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 883 جنيه السويدي السويدي المقاوم 890 جنيه

أما عن سعر الاسمنت المخلوط في مصر فقد ورد أنه لم يختلف فى تعاملاته اليوم عن أغلب الشركات المنتجة للأسمنت بوجه عام حيث ارتفع بشكل كبير سعر الطن فيه مقارنة بما جاء من أسعار في الفترة الأخيرة.

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 748 جنيه الشركة القومية للأسمنت غير متاح أسمنت حلوان 758 جنيه

من جهة أخرى، ورد أن سعر الأسمنت الأبيض على الرغم من الارتفاع الكبير الذي قد ظهر داخل الأسواق المصرية بوجه عام داخل سوق البناء والتعمير في مصر واستمرار ارتفاع سعر الطن منه إلا أن سعر الأسمنت الأبيض مازال محتفظ بنفس قيمته التي قد اعتاد عليها قبل هذه الموجة الجديد ليشهد اليوم ايضًا ثبات ملحوظ في تعاملاته بالسوق المحلي من بيع وشراء.