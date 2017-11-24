سعر الحديد والأسمنت اليوم 24/11/2017.. أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية

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سعر الحديد والأسمنت اليوم 24/11/2017.. أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية
الحديد والأسمنت

يستمر سعر الحديد والأسمنت داخل الأسواق المصرية محط اهتمام بالغ بين جميع المهتمين بسوق البناء والتعمير بوجه عام، حيث يتسائل الكثيرين عن كافة أسعار الحديد والأسمنت التي قد وصل إليها الطن منها و خاصة مع التقلبات المستمرة لهم والارتفاعات والانخفاضات التي يتم الإعلان عنها وتظهرها المؤشرات أيضا، وعلى هذا نستعرض معكم من خلال هذا المقال اليومي كافة أسعار الحديد والأسمنت كما أعلن عنها التجار، حيث ورد أن سعر الحديد قد شهد ثبات مؤقت على سعر الطن فيه خلال تعاملاته التي جرت اليوم بالسوق المحلي.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12300 12100 جنيه
حديد بشاي12000 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12000 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11950 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11950 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11850 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11850 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11850 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11900 جنيه11850 جنيه
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سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في مصر:

صدمة كبيرة شهدها المهتمين بسعر الحديد والأسمنت اليوم حيث شهد سعر الأسمنت البورتلاندي بوجه عام ارتفاع صادم من جديد خلال تعاملاته السوقية من بيع وشراء ليستمر سعر الاسمنت داخل السوق المحلي فى سلسلة الارتفاعات التي قد بدأ فيها منذ عدة أيام ولم يتوقف عنها حتى الآن وسط تخوفات اقتصادية من استمرار ارتفاعه من جديد داخل الأسواق.

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح873 جنيه
أسمنت النصرالنصر838 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس880 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير840 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرةغير متاح
أسمنت وادي النيلالمصري838 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص838 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري840 جنيه
أسمنت سيناءسيناء838 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر860 جنيه
السويس للأسمنتالسويس853 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة853 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان853 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف835 جنيه
السويديالسويدي860 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي823 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله830 جنيه
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وبالنسبة إلى ما كشفت عنه المصادر الرئيسية بشأن سعر الأسمنت المقاوم سي ووتر فقد جاء أنه قد تأثر سعر الطن فيه بشكل كبير بسلسلة الزيادات التي قد ظهرت خلال تعاملات اليوم حيث ارتفعت جميع الأسعار بكافة الشركات وسط تغيب أسمنت أسيك المنيا عن ساحة البناء والتعمير حتى الآن.

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم900 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وترغير متاح
لافارج للأسمنتقاهر البحار870 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر883 جنيه
السويديالسويدي المقاوم890 جنيه
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أما عن سعر الاسمنت المخلوط في مصر فقد ورد أنه لم يختلف فى تعاملاته اليوم عن أغلب الشركات المنتجة للأسمنت بوجه عام حيث ارتفع بشكل كبير سعر الطن فيه مقارنة بما جاء من أسعار في الفترة الأخيرة.

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل748 جنيه
الشركة القومية للأسمنتغير متاح
أسمنت حلوان758 جنيه
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من جهة أخرى، ورد أن سعر الأسمنت الأبيض على الرغم من الارتفاع الكبير الذي قد ظهر داخل الأسواق المصرية بوجه عام داخل سوق البناء والتعمير في مصر واستمرار ارتفاع سعر الطن منه إلا أن سعر الأسمنت الأبيض مازال محتفظ بنفس قيمته التي قد اعتاد عليها قبل هذه الموجة الجديد ليشهد اليوم ايضًا ثبات ملحوظ في تعاملاته بالسوق المحلي من بيع وشراء.

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية
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