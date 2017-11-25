الشرقية للدخان تطرح اسعار السجائر الجديدة والمتداولة في الأسواق

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أكد رئيس قطاع التسويق الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى”، محمد عثمان، بأن تم ارتفاع في أسعار السجائر، حيث زادت الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%، بقيمة وصلت الي 2 او3 جنيه مصري وذلك طبقا للقوانين والقرار المتفق علية من قبل وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي.

وخلال مداخلة هاتفية للمهندس محمد عثمان علي فضائية قناة النهار عبر برنامج اخر النهار مع الإعلامي جابر القرموطي، أكد أنه خلال الفترة السابقة كانت الاسعار مبالغ فيها يرجع ذلك بسبب جشع بعض التجار، ويرجع السبب الرئيسي إلى عدم الفهم الكامل للقانون الضريبي والقيمة المضافة، حيث أن إضافة الزيادة يكون علي إجمالي سعر العلبة.

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وأكد رئيس قطاع التسويق بـ”الشرقية للدخان” أنه قام بنشر قائمة تضم الأسعار الجديدة وذلك بالاتفاق مع وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، طبقا للقرار الوزارى، ومن خلال القائمة سوف نقوم بعرض اليكم اسعار السجائر الجديدة وهي:

سعر السجائر “مارلبورو، ميريت، دافي دوف، كنت” وصلت إلى 32 جنيه. سعر السجائر”ال ام، روثمان، وينستون، لاكي سترايك” وصلت إلي 25 جنيه. سعر سجائر نوع نكست وصل إلي 22 جنيه. سعر سجائر نوع فايسروي وصل إلى 21 جنيه سعر سجائر نوع بلاك ليبل تايم بلغ 19 جنيه. سعر سجائر نوع جولدن ويست سوبر بلغ 17 جنية.

ومنتجات الشركة الشرقية للدخان:

جاء سعر سجائر نوع تارجت 15.50. سعر سجائر نوع كليوباترا بوكس وصل إلى 14.75جنيه، علي العلم بأن الشركة تم طرحها في الأسواق بسعر 15.50جنيه. سعر سجائر نوع كينج سايز الورقية وصل إلى 14 جنيه وجاء سعر سجائر “كوين الورقية، مونديال، بوسطن، لايت، بلمونت” وصل إلى 13.50جنيه.

وأكد عثمان، أن شركة الشرقية للدخان لم تقوم باخراج اي نوع من السجائر الي الأسواق خلال الفترة الماضية، مؤكدا علي ان الشركات الاخرى لم تقوم باخراج سجائر ايضا، واشار بان الاسعار الجديدة التي تداولت في الأسواق خلال الفترة الماضية كانت من قبل التجار، وأكد محمد عثمان إن الشركة قامت بطرح كميات كبيرة من السجائر، وذلك وفقا للقرار الصادر والمتفق علية من قبل وزارة المالية، ويذكر أن الشركة تقوم بطرح 200 مليون سيجارة يوميا، وقد طرح من قبل الشركة حوالي 300 مليون سيجارة أي بمعدل قوة إنتاجية ليوم ونصف.

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