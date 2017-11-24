سعر الذهب اليوم الجمعة 24/11/2017.. أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة

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مازال سعر الذهب في مصر محط أنظار العديد من النساء بوجه عام والمستثمرين بوجه خاص على الرغم من حالة الركود التي قد شهدتها أسواق محلات الصاغة بسبب ارتفاع سعر الذهب على جميع الأعيرة الموجودة فيه، بينما قد تحركت في الآونة الأخيرة الأسواق بشكل طفيف وبدأ بعض محبين الذهب في الإقبال على عمليات الشراء بسبب الانخفاضات المتكررة التي قد حدثت فيه إلا أنه قد عاود من جديد في الإرتفاع ليصاب من جديد بركود آخر وسط تخوفات من ارتفاعات صادمة في الفترة القادمة وخاصة مع بداية العام الميلادي والمالي القائم.

حالة جديدة من الاستقرار قد سيطرت على سعر الذهب الآن داخل محلات الصاغة حيث أعلن أصحاب محلات الصاغة أن سعر الذهب اليوم قد شهد ثبات فى مختلف تعاملاته داخل سوق المعدن النفيس.

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أعلن خبراء الاقتصاد في مصر أنه قد سجلت أسعار الذهب والتي تحمل عيار 24 خلال تعاملات اليوم 730.82 جنيه والتي تعادل نحو $41.53 دولار، بينما قد وصل سعر الذهب الآن عيار 22 في الأسواق إلى حوالي 669.93 جنيه والذي يعادل عالميًا $38.07 دولار أمريكي، أما عن أسعار الذهب عيار 21 قد سجلت نحو 639.48 جنيه $36.34 دولار أمريكي.

وقد جاء في آخر تحديث طرأ لأسعار الذهب اليوم داخل مصر أنه بالنسبة إلى أسعار الذهب قد سجلت حوالي عيار 18 داخل الأسواق المصرية نحو 548.13 جنيه والذي يعادل عالميًا $31.15 دولار، بينما جاء أن سعر الذهب اليوم عيار 14 قد وصل في تعاملاته إلى 426.32 جنيه والذي يعادل عالميًا $24.23 دولار أمريكي، أما عن سعر الذهب في مصر والذي يحمل عيار 12 قد وصل في تعاملاته إلى 365.41 جنيه $20.77 دولار، وقد جاء أن سعر الذهب اليوم عيار 9 قد سجل حوالي 274.06 جنيه والذي يعادل عالميًا $15.57 دولار.

أما فيما يخص اسعار أوقية الذهب خلال تعاملاتها داخل محلات الصاغة قد وصلت إلى 22,729 جنيه $1,292 دولار أمريكي، بينما ورد أن أسعار جنيه الذهب قد وصلت إلى 5,116 جنيه والتي تعادل $290.72 دولار، وبالنسبة إلى أسعار كيلو الذهب قد وصلت إلى 730,822 جنيه والذي يعادل عالميًا $41,531 دولار أمريكي.