“مدير الشرق الأوسط وآسيا بالنقد الدولي” يعلن مصر حققت استقرار مالي ملفت

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلت بها “جهاد أزعور” مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي أن جمهورية مصر العربية من الدول التي تحقق استقرار مالي ملفت وواضح مما أدى إلى تعزيز مناخ الاستثمار في الدولة المصرية.

وأوضح “جهاد أزعور” أن الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها جمهورية مصر العربية قبل أن تتخذ الجهات المسؤولة في جمهورية مصر العربية من إجراءات إصلاح اقتصادي حيث كانت صعبة مع تفاقم عجز الموازنة العامة والتراجع الحاد في إيرادات الدولة المصرية ودخول النقد الأجنبي للبلد بالإضافة على محدودية الصادرات المصرية مما أدى إلى انعكاس سلبي على جميع الأوضاع المالية والاقتصادية في جمهورية مصر العربية.

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وأوضحت “جهاد أزعور” في كلمتها خلال أعمال “المؤتمر المصرفي العربي السنوي الثالث والعشرين” والذي انطلق فعاليات المؤتمر أمس الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017، وذلك في بيروت العاصمة اللبنانية، حيث تم إقامة فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي الثالث والعشرين تحت عنوان “توأمة الأعمار والتنمية معاً لمواجهة التحديات الاقتصادية”.

وأوضحت “جهاد أزعور” أن الأوضاع النقدية والمالية في جمهورية مصر العربية قد تحسنت بشكل واضح وجيد بعد أن تم قطع شوط كبير في المرحلة الأولى من مراحل الإصلاح الاقتصادي التي تبناها “البنك المركزي امصري” حيث تركز سياسات البنك المركزي على الإصلاحات النقدية والمالية في جمهورية مصر العربية.

وأشارت “جهاد أزعور” أن السياسات التي تبناها “البنك المركزي المصري” خلال المرحلة الأولى من مراحل الإصلاح الاقتصادي والمالي يمكن ملاحظته من خلال التحسن الكبير في تعاملات سوق الصرف في الدولة المصرية، وكذلك من خلال حركة التدفقات النقدية بالإضافة إلى اختفاء السوق السوداء للصرافة وخصوصاً للدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تحسين الصادرات المصرية في الفترة الحالية، وزيادة عوائد السياحة الخارجية إلى الدولة المصرية وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج مما أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

والجدير بالذكر أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج أدت إلى تحسن تدفقات العملات الأجنبية إلى الدولة المصرية، وتحسن الأوضاع المالية والاقتصادية أدى إلى زيادة جذب الاستثمارات الخارجية والأجنبية في الدولة المصرية.

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