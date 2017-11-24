“مدبولي” يعلن موافقة مجلس الوزراء على طرح الأراضي بمشروع “بيت الوطن”

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور “مصطفى مدبولي” حيث أعلن عن موافقة “مجلس الوزراء المصري” على طرح الأراضي السكنية للأفراد، وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع “بيت الوطن” للمصريين في الخارج.

وأوضح الدكتور “مصطفى مدبولي” أن شروط الحصول على قطع الأراضي في مشروع “بيت الوطن” للمصريين في الخارج تكون كالتالي “أن يكون الراغب في حجز الأراضي السكنية متمتعاً بالجنسية المصرية، ولا يقل عمره عن واحد وعشرين سنه، وأن تكون أولوية الحجز للتحويلات البنكية لمبلغ الدفع المقدمة، وإلا يكون الراغب في حجز الأراضي السكنية قد سبق له أن قام بحجز قطعة أرض في إحدى مدن المشروع بمراحله المختلفة، إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين في الاستفادة من مشروع بيت الوطن.

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كما شملت شروط حجز الأراضي السكنية للأفراد في مشروع “بيت الوطن” أن تكون الأولوية للأفراد في حجز قطع الأراضي بمدن المرحلة التكميلية، وفي حالة الانتهاء من تخصيص الأراضي يمكن حجز قطع أخرى، ولمن لدية مبالغ أخرى حتى تاريخ الثالث عشر من شهر سبتمبر من عام 2017 طبقاً للأسبقية، مع عدم قبول أي طلبات لضمن المبالغ النقدية التي تم تحويلها من أحد الراغبين في حجز الأراضي السكنية إلى متقدم آخر من تاريخ موافقة “مجلس الوزارء المصري” على طرح المرحلة التكميلية من طرح الأراضي السكنية في الثالث عشر من شهر ديسمبر من العام الجاري 2017، واعتبار تاريخ إرسال طلب الحجز عبر “البريد الإلكتروني” للموقع هو تاريخ الاستحقاق وليس تاريخ التحويل.

وأوضح الدكتور “مصطفى مدبولي” أن من ضمن شروط حجز قطع الأراضي في مشروع بيت الوطن للمصريين في الخارج في المرحلة الثانية في مدينتي، ومدينة الرحاب التي تم الموافقة عليها ما يلي “أن يكون الراغب في الحجز يتمتع بالجنسية المصرية، وإلا يقل عمره عن واحد وعشر عام، وأن تكون له أولوية للحجز للتحويل البنكي لمبلغ الدفعة المقدمة، وإلا يكون قد سبق للمتقدم الحجز في وحدة سكنية بمدينتي أو مدينة الرحاب في المشروعات المختلفة ليتم إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الاستفادة من المشروع، وتكون الأولوية للفرد في حالة الانتهاء من التخصيص حيث يمكن حجز وحدة أخرى لمن لدية مبالغ أخرى حتى تاريخ الثالث عشر من سبتمبر الماضي تبعاً لأسبقية الحجز”.

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