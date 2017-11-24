المركزي يسعى لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي والذي تصل قيمته إلى 2 تريليون جنيه

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أعلن نائب محافظ البنك المركزي “جمال نجم” أن حرية الدخول والخروج من السوق المصرية قد منحت الاقتصاد المصري إمكانية استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وجاء هذا بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية والتي بدأت بقرار المركزي الخاص بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي.

كما شملت إجراءات الإصلاح إعادة هيكلة منظومة الدعم، وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء التخلص من الدعم على السلع الأساسية مثل الكهرباء والوقود والمياه، وذلك من خلال رفع أسعار الخدمات بشكل تدريجي.

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ومع الدور الكبير الذي قام به المركزي خلال الفترة الأخيرة، والذي يضم المبادرات المختلفة التي أعلن عنها، والتي ضمت تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب هذا بجانب التمويل العقاري، فقد استطاع المركزي تنشيط الاقتصاد المصري.

وأضاف نائب محافظ المركزي خلال التصريحات، أن البنوك لها دور ملحوظ في محاولة تَنشيط الاقتصاد المصري وتنمية الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى حجم الاقتصاد غير الرسمي في البلاد والذي تصل قيمته وفقا للتقارير الأخيرة إلى 2 تريليون جنيه، وتقوم الحكومة حاليا بمحاولة ضم هذا المبلغ إلى الاقتصاد المصري.

وخلال المؤتمر المصرفي العربي، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بشكل سنوي، فقد أعلن نائب محافظ البنك المركزي خلال كلمته التي ألقاها، أن البنوك المحلية قد شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاع مستمر في قيمة التدفقات النقدية التي حصلت عليها.

وجاءت تلك الارتفاعات بسبب ارتفاع قيمة التنازلات التي تتم عن العملات، مشيرا إلى الخسائر الكبيرة التي جاءت نتيجة النزاعات الأخيرة التي حدثت في المنطقة العربية، والتي أثرت بشكل ملحوظ على القطاع الاقتصادي في المنطقة، وكذلك مؤشرات الاقتصاد.

ومع تلك المشكلات والتراجع الكبير الذي شهده الاقتصاد في المنطقة العربية نتيجة النزاعات والحروب، فإن المنطقة بحاجة إلى الكثير من الجهود العربية الجماعية والتي تهدف إلى إعمار البلاد من جديد، والقضاء على الآثار التي خلفتها النزاعات في المنطقة.

حيث تراجع الاقتصاد بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي دعا الحكومة إلى ضرورة البدء في خطة إصلاحية للقضاء على تلك المشكلات.

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