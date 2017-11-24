مجلس الوزراء يوافق على طرح مرحلة تكميلية لأراضي “بيت الوطن” المخصصة للمصريين في الخارج والإسكان تعلن عن شروط التقديم

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أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور “مصطفى مدبولي” القائم بأعمال رئيس الوزراء عن قرار مجلس الوزراء الذي أصدره اليوم والخاص بالموافقة النهائية على تخصيص المرحلة الخامسة لمشروع “بيت الوطن” الإسكاني والذي خصصته الوزارة للمصريين في الخارج.

كما وسبق لمَجس الوزراء أن وافق خلال جلسته رقم 70 التي تم عقدها في تاريخ 10/4/2017 على البدء في إحدى المراحل الجديدة لمشروع بيت الوطن، والتي ستضم “وحدات سكنية تابعة للمرحلة الثانية “مدينتي والرحاب” و أراضي سكنية للأفراد و وحدات دار مصر و وحدات إسكان اجتماعي وخدمي وأراضي خدمية “ترفيهي وتجاري”.

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مضيفا أن تلك الوحدات والأراضي تابعة لمدن: بدر وأسوان الجديدة والقاهرة الجديدة وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة وقنا الجديدة، كما وشملت الجلسة رقم 88 بتاريخ 13 سبتمبر موافقة مجلس الوزراء على المذكرة التي أعدها وزير الإسكان وعرضها على المجلس، وكانت تلك المذكرة تتضمن الموافقة على استكمال تسجيل التحويلات الواردة بالمشروع من بعد تاريخ 2 يونيو.

هذا بالإضافة إلى المرحلة التكميلية التي سيتم طرحها بعد الانتهاء من قطع الأراضي التي تم طرحها في المدن، وجاءت تلك الإجراءات سعيا من وزارة الإسكان لاستيعاب أكبر عدد من التحويلات التي جاءت منذ إعلان الوزارة عن الطرح، هذا بجانب التحويلات التي جاءت منذ تاريخ 2 يونيو وحتى التاريخ الذي قام وزير الإسكان فيه بطرح المذكرة للموافقة.

كما أكد وزير الإسكان خلال التصريحات أن أعداد التحويلات التي تمت والتي لم تستطع الحجز قد وصلت إلى 3380 تحويل، والتي جاءت بعد تاريخ 2 يونيو حتى تاريخ 13 سبتمبر، ولهذا قامت هيئة المجتمعات العمرانية بالإعلان عن المرحلة التكميلية والتي ستقوم خلالها بطرح 2903 قطعة أرض في المدن التالية: دمياط وبدر والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر وأسوان الجديدة وقنا الجديدة والعبور والسادات.

وقد ذكر وزير الإسكان الشروط التي تم وضعها للموافقة على منح قطع أراضي للأفراد وهي:

أن يكون المتقدم للحجز يمتلك الجنسية المصرية. أن يكون الحد الأدنى لسن المتقدم للحجز 21 سنة. يتم تحديد أولوية الحجز بناء على من قام بتحويل الدفعة المقدمة بنكيا. أن يكون المتقدم للحجز لم يسبق له حجز أي قطع من قبل.

وأضاف وزير الإسكان خلال التصريحات التي قام بها أن الشروط المالية لتلك المرحلة تستمر طبقا للمرحلة الخامسة، والتي تم اعتمادها خلال الجلسة رقم 70 التي قام بها مجلس الوزراء في تاريخ 10 أبريل 2017.

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