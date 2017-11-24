بالتفاصيل البنك المركزي يكشف خسائر الدول العربية بسبب النزاعات المحلية

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صرح نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم أثناء كلمته أمام المؤتمر المصرفى العربى ببيروت أن بعض الدول العربية تشهد أوضاع اقتصادية واجتماعية وأمنية متدهورة بسبب النزاعات المحلية بها مما أسفر عنها دمار البنية التحتية والمرافق العامة بها بالإضافة إلى معاناتها من العديد من الخسائر سواء بشرية أو مادية جسيمة والتي تقدر ب 800 مليار دولار مما دفع العديد من مواطنيها إلى الهجرة سواء إلى دول العربية والأوروبية بحثا عن الأمان وظروف معيشية أفضل.

وأوضح نائب البنك المركزي أنه رؤية حجم الخسائر في البنية التحتية والقطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي بحسب تقارير الجهات الدولية يتبين أن الوضع في هذه الدول التي كانت تتمتع بمستويات معيشية جيدة ومقبولة أصبح مأساوي للغاية حيث قد تسببت النزاعات والحروب الأهلية في حدوث كوارث اقتصادية وإنسانية ومن ضمن هذه الدولة:

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العراق: تعاني دولة العراق علي المستوى الاقتصادي من تراجع احتياطيها من النقد الأجنبي إلى 49 مليار دولار في عام 2017 في حين كان يتراوح الاحتياطي من النقد الأجنبي للعراق في عام 2013 بنحو 80 مليار دولار، وارتفاع نسبة البطالة والفقر بها إلي 25 و 30% قبل قيام الحروب الأهلية بها.

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سوريا: تراجع احتياطي سوريا من النقد الأجنبي في عام 2017 إلى 700 مليون دولار مقارنة بنحو 20 مليار دولار قبل نشوب الحرب السورية بينما بلغت قيمة العجز التراكمي من الإنتاج المحلي ب 226 مليار دولار فضلا عن تدمر ثلث البنية التحتية الصحية وارتفاع نسبة البطالة إلى 78% والفقر بنسبة 60%.

أما علي الجانب الإنساني فقد نزح أكثر من نصف تعداد السكان مما أدي إلي ظهور أزمة اللاجئين بالإضافة إلي الخسائر الثقافية والحضارية .

اليمن: تراجع احتياطي النقد الأجنبي باليمن في 2016 إلى 600 مليون دولار مقارنة بعام 2014 حيث قدر الاحتياطي بنحو 5 مليار دولار، وتسبب الحرب بها إلي حدوث خسائر بلغت قيمتها بأكثر من 15 مليار دولار .

وأضاف نائب البنك المركزي أن النزاعات في هذه الدول امتد تأثيرها أيضا علي الدول المجاورة لها حيث أثرت علي النمو الاقتصادي بها والتى تستضيف مواطنيها النازحين حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي السنوي بنسبة 1.9% في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى المنافسة بين المهاجرين علي العمالة غير الرسمية أدت إلى انخفاض الأجور في قطاعات الاقتصاد المختلفة والضغط علي الخدمات العامة مثل التعليم والصحة وغيرها.