سعر الذهب يستقر ويتحرك في نطاق ضيق بسبب الضغط على الدولار

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واصلت أسعار الذهب التحرك في نطاق ضيق خلال اليوم الجمعة وذلك قد تم مع استمرار الضغط على اسعار الدولار الامريكي حيث أظهرت محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المعروف باسم “البنك المركزي الأمريكي” أن بعض صناع القرار كانوا في حالة قلق بما يتعلق بخصوص مستويات التضخم المنخفضة.

ولم يتغير سعر الذهب في التداول الفوري عند 1291.06 دولار للأونصة بحلول الساعة الساعة الثامن الا ربع صباحا بتوقيت جرينتش، وقد حدث انخفاض في المعدن الأصفر بنسبة 0.3٪ على أساس أسبوعي، حيث انه قد حدث انخفاض بخصوص الذهب في العقود الآجلة الأمريكية للتسليم في شهر ديسمبر بنسبة 0.1 في المئة إلى 1290.70 $ للأوقية.

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من المتوقع أن يرفع العديد من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” أسعار الفائدة في المدى القريب وفقا لمحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الذي نشر مؤخرا في يوم الأربعاء الماضي، غير أن بعض الأعضاء أعربوا عن قلقهم إزاء توقعات التضخم وأكدوا أنهم سينتظرون البيانات الاقتصادية التالية قبل البت في توقيت رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وقد قال كاميرون الكسندر المحلل لدى شركة جوميز ميتالز للاستشارات في تصريح لوكالة رويترز العالمية، إن النهج الحذر الذي يتبعه المجلس تجاه التضخم قد يحافظ على معدلات الفائدة منخفضة لفترة أطول، مما يوفر أرضية خصبة لاستثمار الذهب، ومن شأن رفع أسعار الفائدة أن يعزز أسعار الدولار ويزيد من عوائد السندات، مما يضغط على أسعار المعادن الصفراء عن طريق زيادة تكلفة ضياع الفرص أمام حاملي المعدن الأصفر الذي لا ينتج عنه.

والجدير بالذكر ان مؤشر الدولار والذي يقيس أداء العملة الأمريكية لم يشكل اي منافسة ملحوظة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، حيث وصل عند 93.214، ومن بين المعادن الثمينة الأخرى، ارتفع مؤشر الفضة بنسبة تصل إلى 0.4٪ ليصل إلى 17.12 دولار للأوقية، في حين قد ارتفع مؤشر البلاتين بنفس نسبة ارتفاع الفضة ليصل إلى 936.90 دولار للأوقية، وقد حدث انخفاض في مؤشر البلاديوم بنسبة وصلت إلى 0.2 في المئة ليصل إلى 1009.80 دولار للأونصة، بعد الوصول إلى أعلى مستوياته منذ أسبوعين عند 1013.70 دولار للأونصة في الجلسة السابقة.

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