شعبة الجزارين تعلن عن بدءها في بيع “العظم معبأ”

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أعلن نائب رئيس شعبة القصابين “محمد أشرف” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن هدف بيع هياكل الدواجن رسميا كان الهدف الرئيسي من الاقتراح الذي قدمته شعبة الدواجن خلال الفترة الأخيرة بخصوص تعبئة هياكل الدواجن وبيعها في السوق.

وأضاف أيضا أن بيع هياكل الدواجن منتشر فقط في منطقة العشوائيات، حيث يقوم سكان العشوائيات بشراء الهياكل وأكلها، هذا بجانب مجموعة من المستهلكين ممن يقوموا بقصد الجزارين لشراء العظم و أكلِه باعتباره وجبة أقل تكلفة من اللحوم.

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حيث لجأ الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة مع الارتفاعات التي طرأت على أسعار اللحوم إلى شراء العظم بدلا منها واعتباره وجبة أقل تكلفة من اللحوم والتي لم المواطن قادر على تحملها في هذا الغلاء.

كما أعلن نائب رئيس شعبة القصابين خلال التصريحات التي قام بها، أن فكرة بيع هياكل الدواجن بعد تعبئتها فكرة منتشرة منذ فترة بين المواطنين وخاصة في المناطق الشعبية، وبالتالي فهي ليست بالفكرة الجديدة التي نقوم بطرحها، ولكن تلك الفكرة لم تكن تطبق بشكل رسمي.

كما أكد خلال التصريحات أنه لابد للحكومة المصرية أن تقوم بإعادة النظر في الأسعار التي يتم التعامل بها حاليا، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية بحيث يصعب على المواطنين تحملها لفترة أطول، مؤكدا أنه في حالة سماح الحكومة للتجار ببيع هياكل الدواجن فإننا سنقوم ببيع العظم معبأ أيضا.

كما أضاف أن الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على الأسعار وخاصة أسعار اللحوم هي من دفعت المواطن إلى الاتجاه لشراء العَظم والهياكل بدلا من اللحوم والتي لم يعد قادر على شرائها، خاصة وأن أسعار اللحوم لم تكن هي الوحيدة التي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة.

بل إن أسعار جميع السلع الأساسية والغير أساسية قد شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي جعل المواطنين يتخلون عن الكثير من الأمور والسلع التي لا يرونها ضرورية بعد الارتفاعات التي طرأت على أسعارها، وكان على رأس تلك السلع اللحوم.

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