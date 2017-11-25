سعر الذهب اليوم السبت 25/11/2017.. أسعار الذهب الآن داخل محلات الصاغة

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يستمر سعر الذهب فى مصر في تحركاته المتباينة والتي لا تستند ‘لا أساس واقعي سليم على غرار تحركاته العالمية التي تكشف عنها البورصة العالمية بإستمرار حيث يختلف سعر الذهب الآن عن أسعار الذهب الذي قد ختمت بها العمليات السوقية تعاملاتها بالأمس في كثير من التعاملات داخل محلات الصاغة، كما جاء في تصريحات خبراء المعدن النفيس أن سعر الذهب الآن في محلات الصاغة قد شهد ثبات مؤقت مقارنة بما ورد يوم أمس.

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أعلن خبراء المعدن النفيس أحدث تحديثات سعر الذهب الآن فى مصر وما يقابلها بالعملة الخضراء، حيث ورد أن أسعار الذهب والذي تحمل عيار 24 قد سجلت حوالي 731 50جنيه $41.44 دولار أمريكي، أما بالنسبة إلى سعر الذهب الآن عيار 22 وصلت إلى 670.55 جنيه والذي يعادل $37.99 دولار، وفيما يخص أسعار الذهب عيار 21 قد سجلت حوالي 640.08 جنيه والذي يعادل نحو $36.26 دولار أمريكي، أما عن أسعار الذهب عيار 18 وصلت إلى 548.63 جنيه والذي يعادل $31.08 دولار,

من جهة اخرى، ورد أن سعر الذهب في مصر عيار 14 قد سجلت حوالي 426.71 جنيه والذي يعادل نحو $24.18 دولار أمريكي، أنا عن سعر الذهب اليوم عيار 12 وصلت إلى 365.75 جنيه والذي يعادل $20.72 دولار، وفيما يخص سعر الذهب الآن عيار 9 وصل إلى 274.31 جنيه والذي يعادل نحو $15.54 دولار أمريكي.

أما عن أسعار أوقية الذهب كما جاءت في تعاملات محلات الصاغة ورد أنها قد وصلت إلى 22,750 جنيه والذي يعادل $1,289 دولار، بينما سجل أسعار جنيه الذهب قد سجلت حوالي 5,121 جنيه والذي يعادل نحو $290.11 دولار أمريكي، وعن أسعار كيلو الذهب وصلت إلى 731,498 جنيه والذي يعادل $41,444 دولار.

يعد المعدن الاصفر هو أحد أهم المعادن على المستوى المحلي او على المستوى العالمي حيث يسعى المستثمرين إلى اقتنائه على الرغم من ارتفاع أسعار بشكل كبير مقارنة بنفس الأسعار التي قد جاءت في العام الماضي لنفس الأعيرة ولكن يعتقد المستثمرين أن الذهب هو الركيزة الهامة الوحيدة لمواجهة الأزمات المالية وهو نفس الاعتقاد الذي يقتنع به العملاء والمواطنين الذين يحتفظون بالذهب في مواجهة أزمات الزمن.