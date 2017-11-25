خبير بأسواق المال يوضح مدى تأثر البورصة بحادث تفجير مسجد الروضة الإرهابي

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خرجت بعض التصريحات الاقتصادية مؤخرًا من قبل خبير بأسواق المال، السيد وائل عنبة، كاشفة عن مدى تأثر البورصة المصرية بما حدث يوم أمس من تفجير مسجد الروضة الإرهابي، وما مدى تأثيره على التعاملات اليومية المقررة داخل البورصة.

جاء في تصريحات وائل عنبة أنه بالنسبة إلى أداء البورصة المصرية من المتوقع أنه لن يظهر تأثيرها مباشرة في خلال جلسة يوم غدا الأحد، حيث من المقرر أن يتم خلال هذه الجلسة المالية جني أرباح التعاملات المقررة في جدول أعمال البورصة بشكل طبيعي، وقد استدل الخبير في تصريحاته على صعود ٤٠٠ نقطة في ثلاث جلسات مالية متتالية.

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أو النائب العام يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن تفجير مسجد الروضة

قد جاء في حوار عنبة الصحفي والذي قد نشرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية، أنه بالنسبة إلى الحكم النهائي على تأثير الحادث الإرهابي الذي وقع في العريش لن يظهر إلا في جلسة تداول بعد غد الاثنين، وعن السبب في ذلك ورد أنه يرجع إلى وجود تعاملات الأجانب في تلك الجلسة بالإضافة إلى أنه قد يكون تم الانتهاء من موجة جني أرباح داخل البورصة في جلسة الأحد واتضحت الرؤية الاقتصادية بشكل أفضل.

من جانب آخر أوضح الخبير المالي أنه بالنسبة إلى جلسة الاثنين القادم سوف يتوقف تأثرها بالحادث من عدمه على أداء المستثمرين الأجانب والعرب بالإضافة إلى ظهور مدى تقديراتهم في تلك الجلسة لتأثير الحادث الإرهابي الغاشم على الوضع الاقتصادي المصري بشكل عام، وبجانب ذلك سوف يظهر نسبة تأمين سداد السندات المصرية والذي يتواجد في البورصة العالمية ايضًا.

جدير بالذكر أنه قد قام عدد من المسلحين بالهجوم على المواطنين العزل في مسجد الروضة الموجود في منطقة الروضة غرب العريش، وفجروها المكان بعبوة ناسفة ثم أطلقوا الأعيرة النارية على المصلين مما أسفر عن هذا الحادث الشنيع استشهاد 235 من المصلين من بينهم أطفال بالإضافة إلى إصابة 109 شخص آخرين، وقد أعلنت الرئاسة رفع درجة الطوارئ القصوى بالبلاد بالإضافة إلى إعلان الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام.