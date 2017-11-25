تعرف على 10 خطوات تساعدك في إدارة مشروعك التجاري

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يقدم موقع مصر 365 بعض النصائح لمن يسعون من أصحاب رؤوس الأموال أن يصبحوا من المشروعات الصناعية والتجارية الناجحة من خلال القيام بعمليات تجارية في الاستيراد والتصدير من أجل أن يصبحون من فئة رجال الأعمال، وهنا نقدم عشر نصائح لمساعدة أصحاب المشروعات التجارية قبل أن يشرعوا في أعمال الاستيراد والتصدير لعدم لتعرضهم لخسائر كبيرة قد تجعلهم يفقدون رأس المال، وهذا النصائح تبعا لما أقره “معهد التجارة العالمية”.

وتأتي على قمة هذه النصائح “الشق القانوني لعملية الاستيراد والتصدير” إذا يجب أن تكون هناك شركة حقيقية حاصلة على ترخيص كامل تؤهله لممارسة نشاط الاستيراد والتصدير، وينصح بالتعامل مع “المحاسبين القانونيين” في المجال القانوني لعملية الحصول على ترخيص الشركة، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد حيث أن فئة المحاسبين القانونيين يعملون بكل الخطوات وكذلك الإجراءات في هذا المجال، وتكلفة إنشاء شركة كاملة بالترخيص في أغلب الدول العربية تتكلف حوالي ثلاثة آلاف دولار أو أقل أو أكثر على حسب كل دول.

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أما بالنسبة للخطوة الثانية وهي تأتي عن طريق فتح حساب بنكي خاص بالشركات من أجل إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالجمارك، فلا يجوز أن يتم تحويل الأموال إلى الشركات أو المصانع إلى عن طريق حساب الشركة، ويأتي بعد ذلك خطوة فتح مكتب في بداية الأمر لن يكون مقر الشركة الفخم بتكلفة عالية هو الذي يضمن نجاح المشروع حيث أن النجاح السريع خلال أيام أو حتى شهور قليلة هو أمر شاذ، لتأتي الخطوة الثالثة هو العمل من المنزل في البداية يمكن العمل من المنزل مادام أنه هناك أوراق رسمية باسم الشركة وهناك حساب مصرفي، وكذلك هناك مستندات للشحنات التي تقوم باستيرادها والتي قد يزورك أحد العاملين في الجمارك من أجل الاطلاع عليها.

الخطوة الرابعة تأتي في الإلمام ببعض من المصطلحات التي يتم استعمالها في التجارة الإلكترونية بين الشركات وكيفية العمل على تبادل رسائل إلكترونية بطريقة احترافية، وجودة عالية، أما الخطوة الخامسة فتأتي في حالة عدم وجود تمويل لابد من إيجاد بديل تحصل منه على تمويل، والخطوة السادسة هي لا تقوم باستيراد السلع إلا التي لا تقوم الدولة التابع لها بتصنيعها حيث سيكون الإقبال عليها كبير.

أما بالنسبة إلى الخطوة السابعة هي إذا أدرت سلعة توجد في البلد الذي تعمل فيه في مجال الاستيراد والتصدير ابحث عن نفس السلعة في بلد أقرب حيث أنها توفر عليك الجهد والمال بالإضافة إلى الوقت، أما بالنسبة إلى الخطوة الثامنة يفضل استخدام خدمات الفحص من قبل الشركات العالمية، والخطوة التاسعة أن تقوم بشحن السلع التي تستوردها في حاوية إذا كانت تتعدى حجم نصف حاوية، لتوفر عليك أكثر ي عملية الشحن، أما بالنسبة إلى الخطوة العاشرة والأخيرة هي أن تقوم بالتعاقد مع وكيل شحن داخل بلادك.

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