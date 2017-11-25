أسعار اللحوم والدواجن اليوم السبت 25/11/2017 فى الأسواق المصرية

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على الرغم من ارتفاع أسعار اللحوم في مصر بوجه عام في كافة المحافظات المصرية إلا أن شعبة القصابين التابعة إلى الغرفة التجارية قد أكدت على أن أسعار اللحوم خلال اليوم السبت قد شهدت ثبات ملحوظ في عمليات البيع والشراء التي قد جرت بالأسواق.

ورد في تصريحات شعبة القصابين أنه بالنسبة إلى سعر اللحوم الحمراء قد سجل سعر الكيلو الحي البقري منها خلال اليوم ما بين 63 و65 جنيه في المزارع بينما وصل سعر الكيلو منها للمستهلك إلى حوالي من 140 جنيهًا، من جهة أخرى ورد أن سعر كيلو الجاموسي قد تراوح ما بين 55 إلى 58 جنيه في المزارع وقد سجل بالأسواق بالنسبة للمستهلك 130 جنيها، فيما سجلت لحوم الأغنام بالنسبة للمزارع حوالي 70 جنيه بينما وصلت بالنسبة للمستهلك ما بين 130 إلى 150 جنيها، وعن سعر اللحم الجملي ورد أن سعر الكيلو منه قد تراوح في الأسواق ما بين 100 إلى 110 جنيها.

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من جهة أخرى، ورد أن أسعار الدواجن البيضاء قد شهدت استقرارا جديد خلال تعاملات اليوم بعد الانخفاض الذي قد شهدته مؤخرًا، حيث سجلت نفس الأسعار التي قد ختمت بها تعاملات يوم أمس، كما بلغ سعر الكيلو من اللحوم البيضاء داخل الأسواق ما بين 20 و 21 جنيها وذلك بالنسبة لسعرها داخل المزارع بينما وصل سعر الكيلو للمستهلك ما بين 25 إلى 26 جنيها على حسب المنطقة.

كما قام السيد الدكتور عبد العزيز السيد والذي يشغل منصب رئيس الشعبة إلى الكشف في أحدث تصريحاته الصادرة في هذا الصدد أنه عدم وجود معايير داخل السوق المحلي من أجل ضبط الأسعار كان من شأنه ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاضها بإستمرار بدون وجود أي سبب قوي يمنع أو يجيز ذلك، وهو الأمر الذي خاطب به بورصة الدواجن لكي تقوم بالإسراع بتفعيل دورها لضبط السوق، كما جاء أنه قد سجل سعر كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم حوالي 33.5 جنيهًا بالمزارع بالإضافة إلى 37 جنيها بالنسبة للمستهلك.

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