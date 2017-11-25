“الإسكان” ترفع أسعار “الأراضي الخدمية” في المدن الجديدة

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تابع موقع مصر 365 ارتفاع أسعار الأراضي الخدمية التي قامت بطرحها “وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة” خلال الفترة الأخيرة لتعد بذلك هي المرة الأولى التي تشهد فيها أسعار الأراضي الخدمية هذا الارتفاع الكبير.

حيث سجلت أسعار الأراضي الخدمية المطروحة من قبل “وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة” حوالي مائة وستين ألف جنيه مصري في بعض الأراضي التي تم تخصيصها للأغراض الإدارية وكذلك المخصصة للأغراض التجارية، في الوقت الذي يقوم بها جميع المتعاملين في المجال العقاري بالمطالبة بضرورة وقف طرح الأراضي عن طريق “المزادات العلنية” والعمل على تخفيض أسعار الأراضي التي سيتم طرحها للعمل على إحداث نوع من التوازن في “السوق العقاري المصري”.

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وتضمن ارتفاع الأسعار جميع الأراضي الخدمية المطروحة من قبل “وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة” في جميع المدن الجديدة وعلى رأسها العاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، وجميع الأراضي الخدمية قد تم بيعها من خلال “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” عن طريق طرحها في المزادات العلنية.

وصرح رئيس شركة أفق كابيتال للاستثمار العقاري المهندس “وليد الكفراوي” أن أسعار الأراضي الخدمية ستظل في ارتفاع في الفترة الحالية طالمات أن “وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة” تقوم بالمتاجرة في الأراضي من أجل تحقق أعلى نسبة ممكنة من المكاسب.

وأوضح المهندس “وليد الكفراوي” أن “وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة” تستهدف أن تحقق أعلى قيم من الأموال على حساب “السوق العقاري المصري” الذي شهد ارتفاع كبير جداَّ في الأسعار بشكل وصفه “بالفوضوي”، وأشار أنه لابد من تغيير نظام طرح الأراضي في “المزادات العلنية” التي تجريها “وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة”.

وشدد المهندس “وليد الكفراوي” أن الأراضي هي أحد عناصر التنمية والتطوير التي تستهدف الدولة المصرية في الفترة الحالية، وأشار أنه يعتبر متاجرة الحكومة في الفترة الحالية بالأراضي يطيح “بالسوق العقاري المصري” حيث يؤدي إلى ارتفاع في أسعار السوق العقاري في الدولة المصرية.

كما أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية المهندس “طارق السباعي” أن “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم على استهداف أكبر قدر ممكن من أجل تطوير الأراضي والعمل على زيادة رقعة المجتمعات العمرانية الجديدة من أجل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التنمية، وأشار أن تسعير الأراضي يتم عبر لجان ويتم ذلك تبعاً لحالة العرض والطلب في السوق العقاري.

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