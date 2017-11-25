الإسكان: 24 ديسمبر موعد استقبال المتقدمين لأراضِي الحزام الأخضر

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أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن قرار بدء إجراءات استقبال المتقدمين لحجز الأراضي الملغى تخصيصها والتابعة للشركة الزراعية لتعمير وتنمية واستصلاح الأراضي ” 6 أكتوبر” الموجودة في مدينة 6 أكتوبر، حيث تصل مساحة الأراضي نحو 12494 فدان، وأعلنت الهيئة أن التقديم من المقرر أن يكون في جهاز مدينة 6 أكتوبر بدءا من يوم الأحد الموافق 24/12/2017.

ووفقا للتصريحات التي قام بها نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المهندس “طارق السباعي”، فقد أعلن عن بدء إجراءات استقبال المتقدمين للبدء في الإجراءات التالية: البدء في إجراءات التعاقد الخاصة بمُتقدمين السداد العيني و السداد النقدي بعدها استلام إخطارات السداد للمبالغ التي تم تقديمها و الانتهاء من سداد المقدمات خلال فترة 60 يوم والتي يتم منحها بدءا من تاريخ المطالبة، وتعد تلك الخطوات تمهيدية للإجراءات الخاصة بعملية التعاقد.

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وأضاف المهندس طارق السباعي خلال تصريحاته، أنه بالنسبة للذين تخلفوا عن التقديم في المواعيد التي تم تحديدها في الإعلانات السابقة، والتي تتم من خلال إجراءات المعاينة والتقديم بمُستندات الملكية وتحديد نظام السداد، هذا بجانب من قاموا بشراء العقود من آخرين شرط أن تكون العقود ثابتة التاريخ وموثقة، فإن الوزارة ستقوم بإعادة فتح باب التعامل لهؤلاء من جديد.

حيث من المقرر أن تنتهي ملكية هؤلاء لشركة 6 أكتوبر الزراعية وفقا لما أعلنته الهيئة في موعد 14/12/2017 القادم، وأكد السباعي عن تطبيق قواعد وقرارات السارية في حالة عدم تقدم هؤلاء في الموعد المحدد للانتهاء من الإجراءات، كما من المقرر أن يتم البدء في أعمال المرافق الخاصة بأراضِي الحزام الأخضر في تاريخ 1/1/2018، هذا في مدينة 6 أكتوبر وتصل مساحة أراضي الحزام الأخضر نحو 12494 وفقا لما أعلنه نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية خلال التصريحات التي قام بها.

جاء هذا خلال التصريحات التي صدرت عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تتعلق بأراضِي الحزام الأخضر التابعة لمدينة 6 أكتوبر، وإجراءات التقديم لحجز تلك الأراضي وكذلك الموعد الذي أعلنت عنه الهيئة لبدء إجراءات الحجز من قبل المواطنين قريبا.

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