الإحصاء: التكلفة الإنتاجية للملابس الجاهزة ترتفع بقيمة 29% بينما تصل ارتفاعات المنتجات الغذائية إلى 26%

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ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال آخر تقرير قام بالإعلان عنه، والذي جاء في نوفمبر الحالي، أن الكثير من الصناعات قد مرت بارتفاعَات ملحوظة في تكلفة إنتاجها خلال الفترة الأخيرة، وجاءت صناعة المنتجات الغذائية والملابس الجاهزة على رأس تلك الصناعات.

وأضاف أيضا أن تلك الإحصائيات قد حصل عليها الجهاز خلال شهر سبتمبر الماضي، مشيرا إلى قيمة الارتفاعات التي شهدتها صناعة الملابس الجاهزة والتي وصلت إلى نحو 29.4%، هذا بجانب الارتفاعات التي طرأت على المنتجات الغذائية والذي ذكرها قيمتها بنحو 26.6%، هذا عند مقارنة تكلفة إنتاج تلك الصناعات في سبتمبر الماضي من 2017 بتكلفة نفس الصناعات في نفس الفترة من العام الماضي 2016.

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كما أضاف التقرير السنوي الذي أعلن عَنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي يوضح قيمة التغيرات التي طرأت على مجموعة من الصناعات الأخرى، وذلك خلال الإحصائيات التي قام بها الجهاز خلال شهر سبتمبر الماضي، موضحا أن صناعات الكيماويات والمستحضرات الصيدلانية كانت على رأس الصناعات التي شهدت تَغير كبير خلال الفترة.

حيث وصلت قيمة الارتفاعات التي طرأت على التكلفة الإنتاجية لتلك الصناعات بنحو 16%، في حين أن التغيرات التي طرأت على بعض الصناعات الأخرى مثل صناعة الورق والمنتجات المشتقة منه قد ارتفعت بقيمة 12.7%، كل هذا جاء ضمن الإحصائيات التي قام بها الجهاز بالنسبة للقيمة الإنتاجية والتغيرات التي طرأت عليها للصناعات المختلفة خلال شهر سبتمبر الماضي من العام الحالي.

وقد ذكر عدد من الخبراء الاقتصاديين أن السبب وراء تلك الارتفاعات قد جاء نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام التي تستخدم في تلك الصناعات، هذا خاصة في ظل الإجراءات الاقتصادية القاسية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما بدأت تلك الارتفاعات منذ قرار المركزي الخاص بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي، والذي تسبب في ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض قيمة الجنيه وبالتالي حدوث ارتفاعات كبيرة في الأسعار، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار فترة استقرار خلال الفترة القادمة وفقا لتصريحات.

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