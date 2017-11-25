بنك استثمار أرقام كابيتال: ارتفاع أسعار السجائر لن يؤثر على معدلات التضخم

Advertisements

أعلن بنك استثمار أرقام كابيتال خلال التقارير التي انتشرت مؤخرا، أن من المتوقع أن يكون تأثير الزيادة على أسعار المعسل والسجائر على معدلات التضخم تأثير محدود جدا، مضيفا أن تلك الارتفاعات التي طرأت على أسعار السجائر خلال الفترة الأخيرة والتي حاولت الحكومة من خلالها رفع قيمة إيرادات البلاد لن تؤثر على معدلات التضخم بشكل ملحوظ.

وأشار أرقام كابيتال خلال التقارير الصادرة عنه، أن السبب وراء هذا يأتي في ظل ضعف الوزن النسبي لمعدلات استهلاك السجائر والمعسل بالنسبة للمؤشر العام للاستهلاك في مصر، حيث تصل نسبة استهلاك السجائر والمعسل في مصر إلى 2.2%.

Advertisements

وتقدمت الحكومة المصرية يوم الثلاثاء الماضي إلى مجلس النواب بمَشروع تعديل الضريبة المضافة على أسعار السجائر، والذي يشمل زيادة أسعار السجائر والمعسل سعيا وراء زيادة قيمة إيرادات البلاد، وقام مجلس النواب بدوره بالموافقة على هذا المشروع.

بينما مر معدل التضخم خلال فترة الثلاثة أشهر الماضية بمَسار نزولي وصل في نهايته إلى نسبة 31.8%، وكان هذا وفقا للتقرير الأخير الذي نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي جاء عن شهر أكتوبر من العام الحالي، وبدأت تلك الانخفاضات بعد سلسلة من القفزات التي مرت بها معدلات التضخم من قبل والتي جاءت مباشرة بعد قرار المركزي الخاص بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار.

كما أضاف بنك أرقام، إلى أنه على الرغم من زيادة أسعار السجائر 11 مرة منذ عام 2010، إلا أن تأثير تلك الارتفاعات على معدلات التضخم في البلاد لم يكن ملحوظا على الإطلاق، مضيفا خلال المذكرة البحثية التي نشرها، أن الزيادة التي تأتي على أسعار السجائر لا تؤثر مطلقا على معدلات التضخم.

هذا بجانب أن الشركة ستأخذ في اعتبارها معدلات التراجع على عمليات الشراء بالنسبة للسجائر بعد الارتفاعات التي ستقوم الشركة بالإعلان عنها، في حين أن أرقام لا يرى أي من المخاطر التي من الممكن أن تسببها ارتفاع الأسعار على معدلات الطلب وبالتالي على الشركة في ظل تطبيق قرار الزيادة.

اقرأ أيضا: