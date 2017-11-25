تعرف علي اهم مزايا صناديق التامين الخاصة ومن ابرزها استثمارات بقيمة 60 مليار جنية

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تعتبر صناديق التأمين الخاصة، من أهم أشكال الصناديق التي تندرج تحت إشراف ومراقبة الهيئة العامة للرقابة المالية، وبالاضافة ايضا تخضع إلى الدولة بشكل كامل او باخر، وتعتبر صناديق التأمين الخاصة من أهم الصناديق التأمينية ولها أهمية كبيرة في الوقت الحالي، حيث بلغ حجم استثمارات صندوق التامين الي 60 مليار جنيه، وهذه هي أهم المعلومات حول الصناديق التأمينية.

وسوف نقوم من خلال موقع مصر 365 بعرض ابرز المعلومات عن صناديق التأمين الخاصة وهي كالاتي:

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تعتبر صناديق التأمين الخاصة تابعة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية، وهي تتواجد في كل نظام في اى شركة او نقابة أو جمعية أو مجموعة أفراد تجمعهم مهنة واحدة أو استثمار في عمل واحد أو أى صلة اجتماعية بين الأفراد وتربطهم رأس مال ويكون الهدف منها هي إعطاء تعويضات أو مرتبات شهرية أو معاشات أو مزايا مالية لكل من الأعضاء المشاركين بها.

وتعتبر من أهم مزايا صناديق التأمين الخاصة هي في حين زواج العضو المشارك يستفاد بها أسرته وذريته، أما في حين بلوغ العضو سن معين وعند سن المعاش، كما في حالة وفاة العضو أو من يعولها، او في حين عدم قدرة العضو عن العمل لظروف المرض، او ضياع مصدر الرزق الخاص بيه، او حدوث اي حوادث أو أمراض او اي اغراض اخري متوافقة مع الشروط الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية وأيضا وفقا لصناديق التأمين الخاصة.

ونتيجة لكل المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة للاعضاء المشاركين بها، وصل عدد الاعضاء المشتركين بها إلى 4.6 مليون عضو، حيث وصل عدد الصناديق التي 633 صندوق وذلك في عام 2016، واكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق المهندس شريف سامي، بأن الأعضاء المشتركين في كافة الصناديق التأمينية الخاصة في تزايد بشكل كبير حيث اكد ان عدد المشاركين وصل إلى 4.7 مليون مواطن.

والجدير بالذكر أن صناديق التأمين الخاصة تخضع للرقابة، وذلك للتأكد من تواجد الاستقرار المالي للصندوق، ولضمان من تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام بالتشريعات و الأسس واللوائح بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الإدارة السليمة، ويعد من أهم مزايا صناديق التأمين الخاصة هي أن حجم الاستثمار وصل إلى ما يزيد عن 60 مليار جنيه، وذلك وفقا للتقارير الذى وضعه الدكتور محمد عمران الرئيس الحالي للهيئة العامة للرقابة المالية.

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