سعر الحديد والأسمنت اليوم الاحد 26/11/2017.. اسعار الحديد والاسمنت في الأسواق المصرية

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ورد أن سعر الحديد والأسمنت فى الاسواق المصرية يشهدون حالة من الإستقرار فى تعاملاتهم التي قد جرت داخل سوق البناء والتعمير اليوم، حيث استمر سعر الحديد والصلب على حالة استقراره التي قد سجلتها المؤشرات داخل السوق المحلي بكافة المحافظات والمناطق وسط تصريحات بوجود انخفاض جديد على سعر الطن منها في الفترة القادمة.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12300 12100 جنيه حديد بشاي 12000 جنيه 12080 جنيه حديد العتال 12000 جنيه 12050 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12050 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11900 جنيه 11850 جنيه

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاحد 26/11/2017:

شهد سعر الاسمنت خلال تعاملاته التي قد جرت داخل سوق البناء والتعمير استقرار مؤقت علي سعر الطن منه بعد استمرار ارتفاعه خلال الأيام الماضية بشكل صادم مما تسبب في حالة من الارتباك داخل الأسواق، وقد جاء أن سعر الاسمنت البورتلاندي قد حذا نفس الحذو واستقر في تعاملاته التي جرت اليوم مقارنة بما جاء من اسعار يوم أمس وسط حالة من الاستعداد لأي تحرك جديد خلال الأيام القادمة.

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 873 جنيه أسمنت النصر النصر 838 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 880 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 840 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة غير متاح أسمنت وادي النيل المصري 838 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 838 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 840 جنيه أسمنت سيناء سيناء 838 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 860 جنيه السويس للأسمنت السويس 853 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 853 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 853 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 840 جنيه السويدي السويدي 873 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 833 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 830 جنيه

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من جهة أخرى، أكد خبراء الاقتصاد أن سعر الأسمنت الأبيض مازال مستمر حتى الآن فى ثباته القوي والذي لم يتأثر في الفترة الماضية بمسلسل الهزات التي تأثر بها سعر الاسمنت في الشركات المنتجة بكافة الأصناف، كما أنه لم يشهد أى تغييرات جديدة خلال تعاملاته السوقية داخل سوق البناء والتعمير.

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1780 جنية سوبر سيناء سيناء 1730 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1720 جنية رويال العادة رويال غير متاح أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1720 جنية

أما سعر الاسمنت المخلوط فلم يظهر المؤشر أى تغيير ولو طفيف على سعر الطن منها فى عمليات البيع والشراء التي جرت اليوم واستمر سعر الاسمنت المخلوط على ثباته المؤقت بالاسواق مقارنة بما ورد من اسعار مؤخرًا بعد أن شهدت أسعارها ارتفاعات وغيابه عن الساحة خلال الأيام القليلة الاخيرة.

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 748 جنيه الشركة القومية للأسمنت غير متاح أسمنت حلوان 758 جنيه

فيما يخص سعر الاسمنت المقاوم جاء أن سعر الطن منه قد شهد استقرار ملحوظ خلال تعاملاتها السوقية، حيث جري أن سعر الطن منه قد شهد استقرارا جديد في تعاملاته مقارنة بالارتفاعات التي قد ظهرت عليه مؤخرًا في موجة الارتفاعات والتحركات التي قد طرأت على ساحة البناء في مصر مؤخرًا بالإضافة إلى تذبذب الشركات بين الحضور والغياب عن الساحة بسبب هذه الاختلافات السعرية ايضًا.