سعر الحديد والأسمنت اليوم الاحد 26/11/2017.. اسعار الحديد والاسمنت في الأسواق المصرية

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سعر الحديد والأسمنت اليوم الاحد 26/11/2017.. اسعار الحديد والاسمنت في الأسواق المصرية
الحديد والأسمنت

ورد أن سعر الحديد والأسمنت فى الاسواق المصرية يشهدون حالة من الإستقرار فى تعاملاتهم التي قد جرت داخل سوق البناء والتعمير اليوم، حيث استمر سعر الحديد والصلب على حالة استقراره التي قد سجلتها المؤشرات داخل السوق المحلي بكافة المحافظات والمناطق وسط تصريحات بوجود انخفاض جديد على سعر الطن منها في الفترة القادمة.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12300 12100 جنيه
حديد بشاي12000 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12000 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11950 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11950 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11850 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11850 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11850 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11900 جنيه11850 جنيه
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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاحد 26/11/2017:

شهد سعر الاسمنت خلال تعاملاته التي قد جرت داخل سوق البناء والتعمير استقرار مؤقت علي سعر الطن منه بعد استمرار ارتفاعه خلال الأيام الماضية بشكل صادم مما تسبب في حالة من الارتباك داخل الأسواق، وقد جاء أن سعر الاسمنت البورتلاندي قد حذا نفس الحذو واستقر في تعاملاته التي جرت اليوم مقارنة بما جاء من اسعار يوم أمس وسط حالة من الاستعداد لأي تحرك جديد خلال الأيام القادمة.

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح873 جنيه
أسمنت النصرالنصر838 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس880 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير840 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرةغير متاح
أسمنت وادي النيلالمصري838 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص838 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري840 جنيه
أسمنت سيناءسيناء838 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر860 جنيه
السويس للأسمنتالسويس853 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة853 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان853 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف840 جنيه
السويديالسويدي873 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي833 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله830 جنيه
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من جهة أخرى، أكد خبراء الاقتصاد أن سعر الأسمنت الأبيض مازال مستمر حتى الآن فى ثباته القوي والذي لم يتأثر في الفترة الماضية بمسلسل الهزات التي تأثر بها سعر الاسمنت في الشركات المنتجة بكافة الأصناف، كما أنه لم يشهد أى تغييرات جديدة خلال تعاملاته السوقية داخل سوق البناء والتعمير.

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية
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أما سعر الاسمنت المخلوط فلم يظهر المؤشر أى تغيير ولو طفيف على سعر الطن منها فى عمليات البيع والشراء التي جرت اليوم واستمر سعر الاسمنت المخلوط على ثباته المؤقت بالاسواق مقارنة بما ورد من اسعار مؤخرًا بعد أن شهدت أسعارها ارتفاعات وغيابه عن الساحة خلال الأيام القليلة الاخيرة.

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل748 جنيه
الشركة القومية للأسمنتغير متاح
أسمنت حلوان758 جنيه
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فيما يخص سعر الاسمنت المقاوم جاء أن سعر الطن منه قد شهد استقرار ملحوظ خلال تعاملاتها السوقية، حيث جري أن سعر الطن منه قد شهد استقرارا جديد في تعاملاته مقارنة بالارتفاعات التي قد ظهرت عليه مؤخرًا في موجة الارتفاعات والتحركات التي قد طرأت على ساحة البناء في مصر مؤخرًا بالإضافة إلى تذبذب الشركات بين الحضور والغياب عن الساحة بسبب هذه الاختلافات السعرية ايضًا.

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم900 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وترغير متاح
لافارج للأسمنتقاهر البحار870 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر883 جنيه
السويديالسويدي المقاوم890 جنيه
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