بدء الأوكازيون الشتوي في يناير 2018 وأسعار الملابس تشهد رواجاً شديداً خلال شهر ديسمبر

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في ظل الارتفاع الهائل لأسعار الملابس خاصة في فصل الشتاء يبحث العديد من المواطنين المصريين عن الاوكازيونات التي يتم تقديمها حتي يستطيعوا شراء الملابس بأسعار مخفضة، وقام يحيى زنانيري رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالإعلان عن أن شهر ديسمبر القادم سوف يشهد رواجاً شديداً لجميع المبيعات الخاصة بالملابس الجاهزة الشتوية.

ويعتبر ذلك الخبر من أكثر الأخبار الذي سعد بها وفرح بها الكثير من المواطنين، وتم التأكيد على أن بداية الموسم الشتوي لجميع التجار هو شهر ديسمبر وسوف يتم تقديم العديد من التخفيضات والخصومات في شهر يناير 2018.

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وقام الزنانيري بإضافة العديد من التصريحات والتأكيد أن جميع التجار ليس لديهم سوى شهر يناير فقط لبيع الملابس الشتوي بأسعارها الحقيقية، ويكون ذلك خلال هذا الشهر فقط، ويقوم جميع المواطنين بالذهاب إلى الأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء و الأوكازيون التي يتم تقديمه على جميع الملابس الجاهزة، وتقوم الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالإعلان عن الأيام التي توجد بها التخفيضات.

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يذكر أنه أيضاً قام رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتأكيد على أنه سيتم العمل بشكل جيد ومتميز خلال شهر نوفمبر وديسمبر ويناير، وأيضاً تم التأكيد على أن إقبال جميع المواطنين خلال التخفيضات يكون كثير للغاية وهي من أهم الأوقات التي يبحث فيها المواطنين عن شراء الملابس.

وتم الإشارة إلى أن الإقبال حالياً ضعيف جداً بسبب ارتفاع الأسعار ووجود حالة من الركود التام في الأسواق، وأن الأسواق سوف يحدث لها انتعاش وتحسن خلال شهر ديسمبر القادم وسيكون ذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة وهذا الأمر يجعل جميع المواطنين يقومون بشراء جميع الملابس الشتوية الثقيلة، ويكون ذلك لمواجهة برودة الطقس,

الجدير بالذكر أيضاُ أن رئيس الشعبة أوضح وأكد على أن شهر يناير من العام القادم سيكون به الأوكازيون الشتوي بعد يوم 7 يناير بشكل مباشر، وأيضاً تم التأكيد على أنه سيتم طرح وتقديم الملابس الشتوية الجاهزة بأسعار مخفضة وسوف يكون هذا من حلال المساهمة في زيادة حركة المبيعات داخل الأسواق بشكل دائم، وتم لفت الانتباه إلى أن جميع الأسواق سوف تشهد حالة من الركود في حركة البيع والشراء وهذا نتيجة إلى ضعف القوة الشرائية لدى جميع المواطنين.