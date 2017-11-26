اقتصادية البرلمان: غرامة التخفيضات الوهمية تصل إلى مليون جنيه فى القانون الجديد

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كشف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، النائب “حسن السيد”، أن التعديلات التي يقوم البرلمان بطرحها على قانون حماية المستهلك والعمل على مناقشتها، الهدف الأساسى والرئيسى لها هو حماية السادة المواطنين من التخفيضات الغير حقيقي التى عرض وقدم للمستهلكين فى فترة “الأوكازيون” أو ما يعرف باسم “الجمعة البيضاء” وغير ذلك، مبيناً أن الغرامات التى جاءت فى القانون قد تصل فى معظم الحالات إلى حوالى مليون جنيه، مشيرا سيادته إلى أن اللجنة قد اقترب على الانتهاء من دراسة بنود القانون بهدف العمل على طرحه للمناقشة خلال الجلسة العامة.

كما صرح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال بيان خاص له لإحدى الصحف اليومية، أنه من الضروري أن يعمل جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة التموين عن طريق شن حملات على نطاق واسع قبل الأوكازيون أو فترة الجمعة البيضاء، هذا بواسطة رصد الأسعار الحقيقي ومن أرض الواقع، وبعد ذلك القيام بعمل مقارنة فى فترة الأوكازيون لضبط أى مخالفات أو غش فى الأسعار، مما يقع على مصلحة المواطنين بالضرر فى إطار التخفيضات الغير حقيقية والمضللة.

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أكد النائب “حسن السيد”، أن القيام بشن حملات الرقابة والمتابعة، لابد وأن تتضمن أيضًا المتاجر الإلكترونية التي تقوم بالإعلان عن هذه التخفيضات الهائلة على كل السلع والمنتجات، التي تتماشى الفترة الزمنية لها مع فترة الاوكازيون أو مع “الجمعة البيضاء”، والتى تقوم فيها معظم تلك المتاجر بعمل تنزيلات فى الأسعار بشكل كبير على منتجاتها والسلع الفائضة، وبالتالي فان عملية الشراء والبيع تتم من خلال شبكة الإنترنت، وهو الأمر الذي يتطلب إجراءات رقابية أيضًا بهدف التصدى ومواجهة أى غش أو تلاعب أسعار السلع والمنتجات المعروضة.

حيث طالب عضو مجلس النواب، النائب “صبحى الدالي”، رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء “عاطف يعقوب”، العمل على زيادة شن الحملات الرقابي على المتاجر الكبرى والمحلات، من أجل التأكد من مدى مصداقية تنفيذها سياسة تخفيضات الاسعار و العروض المعلن عنها في فترة الاوكازيون ما يسمى بـ “الجمعة البيضاء”.

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