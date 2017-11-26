سعر الذهب اليوم الاحد 26/11/2017.. أسعار الذهب الآن داخل محلات الصاغة

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يعد سعر الذهب فى مصر مشكلة كبيرة لدي العديد من الشباب والمستثمرين نظرًا لإرتفاع سعر الجرام منه، كما يتسائل الكثيرين عن سعر الذهب الآن في مختلف المناطق المصرية ويترقب الخبراء والاقتصاديين كافة المؤشرات التي تؤثر في أسعار الذهب بشكل دائم حتى يتمكنوا من توقع أسعار المعدن النفيس داخل محلات الصاغة وخاصة بعد أن توقع الخبراء أن يشهد سعر الذهب ارتفاع صادم في الفترة القادمة.

حالة جديدة من الاستقرار سيطرت على عمليات البيع والشراء خلال تعاملات اليوم مقارنة بما ورد من أشعار علي المعدن النفيس يوم أمس، كما أكدت المؤشرات أن أسعار الذهب داخل البورصة العالمية لم يشهد أي تحركات جديدة حتى الآن في تعاملاتها وسط انتظار حذر من قبل الخبراء والمستثمرين .

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قامت مؤشرات المعدن النفيس بالكشف عن اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الاحد في مصر، حيث ورد أنه بالنسبة إلى أسعار الذهب والتي تحمل عيار 24 قد سجلت خلال تعاملاتها السوقية نحو 731.07 جنيه والذي يعادل بالعملة الخضراء $41.44 دولار، بينما جاء أن سعر الذهب الآن عيار 22 قد سجل نحو 670.15 جنيه والذي يساوي $37.99 دولار، أما عن أسعار الذهب عيار 21 قد سجل نحو 639.70 جنيه والذي يعادل بالعملة الخضراء $36.26 دولار أمريكي.

ورد في تصريحات الخبراء أنه بالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 18 قد سجلت نحو 548.31 جنيه والذي يساوي $31.08 دولار، بينما جاء أن سعر الذهب اليوم عيار 14 وصلت إلى نحو 426.46 جنيه والذي يعادل بالعملة الخضراء $24.18 دولار أمريكي، أما فيما يخص سعر الذهب في مصر فقد أكد أصحاب محلات الصاغة والمعدن النفيس أن عيار 12 وصلت إلى نحو 365.53 جنيه والذي يساوي $20.72 دولار.

وعن سعر الذهب عيار 9 وصلت إلى نحو 274.15 جنيه والذي يعادل بالعملة الخضراء $15.54 دولار أمريكي، أما عن أسعار أوقية الذهب وصلت إلى نحو 22,736 جنيه والذي يساوي $1,289 دولار، وفيما يخص سعر جنيه الذهب قد وصل في آخر تعاملاته إلى نحو 5,118 جنيه والذي يعادل بالعملة الخضراء $290.11 دولار، أما عن اسعار كيلو الذهب وصل إلى نحو 731,067 جنيه والذي يساوي $41,444 دولار أمريكي.