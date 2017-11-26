“شعبة الملابس الجاهزة” تعلن مبادرة البيع بالتقسيط توجهها معوقات تصعب تنفيذها

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أصدرها رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية “يحيى زنانيري” حيث قال “إن حالة ركود، وكساد يشهدها قطاع الملابس منذ فترة، وعلى إثرها ظهر عدد من المبادرات مثل بيع الملابس الجاهزة بالتقسيط لكنها تواجه معوقات تصعّب تنفيذها فلم يتم وضع ضوابطها وشروطها للآن وكيفية الاستفادة منها”.

وأوضح “يحيى زنانيري” أن “مبادرة بيع الملابس الجاهزة بالتقسيط” اعتبرها جميع تجار الملابس الجاهزة تعد بريق أمل ليتم من خلالها كسر حالة الركود الاقتصادي الشديد في السوق المصري، كما أن الأوكازيون له دور أيضا في العمل على زيادة نسبة المبيعات التجارية.

Advertisements

وأضاف “يحيى زنانيري” أن الفترة الحالية تعتبر هي “بداية الموسم الشتوي” وأن تاجر الملابس الجاهزة لا يستطيع أن يتحمل تكاليف الإنتاج إلى بداية موسم الأوكازيون، وصرح قائلا “إنه يجب وضع خطط وضوابط واضحة لمبادرة بيع الملابس الجاهزة بالتقسيط ليستفيد منها المستهلك والتاجر الذي أصبح لا يستطيع تحمل المزيد من الأعباء بالإضافة إلى كسر حالة الركود الاقتصادي في السوق المصري”.

كما أوضح يحيى زنانيري أن مبادرة “اتحاد الصناعات لبيع الملابس الجاهزة بالتقسيط” وتحمل المصانع الفائدة تعد تجربة جيدة جداَّ تأتي في مصلحة المستهلك والمنتج معاً، لتأتي مبادرة تقسيط الملابس الجاهزة للعمل على تخفيف حالة الركود الاقتصادي في عمليات البيع للمنتجات المصنعة بسبب ارتفاع الأسعار كما تأتي هذه الخطوة أيضا في صالح المواطن المصري من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار “يحيى زنانيري” أن العائق الحقيقي الذي يواجه مبادرة بيع الملابس الجاهزة بالتقسيط هي آلية تنفيذ هذه القرار حيث أن من الصعب أن تتحمل البنوك المصرية فتح حسابات لجميع المواطنين في جمهورية مصر العربية والدخول معهم في مشاكل “الأقساط الشهرية”.

وأشار “يحيى زنانيري” قائلاً “لابد من إجراء تجربة أولية للمبادرة على القطاع الحكومي وقطاع المعاشات حيث أنها من أكثر الفئات في المجتمع المصري تحتاج إلى الدعم بالإضافة إلى سهولة تحصيل الأقساط منهم بالتعاون مع الحكومة المصرية”.

والجدير بالذكر “أن غرفة صناعة الملابس الجاهزة التابعة لاتحاد الصناعات” قد أطلقت مبادرة لبيع الملابس الجاهزة بالتقسيط، وتحمل المصانع الفائدة ليتم من خلال هذه المبادرة تخفيف العبء على المواطن المصري، وكسر الركود الاقتصادي في حركة البيع والشراء.

أقرا المزيد “تنمية الصادرات” تقترح تنظيم أسابيع تجارية لترويج المنتجات المصرية بأفريقيا