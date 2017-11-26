بادر بالشراء أرخص سيارات اتوماتيك في سوق المستعمل بسعر أقل من 100 ألف جنيه

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يشهد سوق السيارات في مصر طفرة كبيرة في أسعار السيارات بسبب تحرير سعر صرف العملة المصرية مما ساهم ذلك في دفع الكثير من العملاء الإقبال علي شراء السيارات الاوتوماتيك من سوق السيارات المستعملة، ولكن في أغلب الوقت يواجه المستهلكون صعوبة شديدة في اختيار السيارة المناسبة لهم من سوق السيارات المستعملة والتي يجب أن تتناسب مع ما يملكونه من مال.

لذا نرصد لك أرخص 5 سيارات اتوماتيك تتوفر في سوق السيارات المستعملة وهي:

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سيارة رينو ميجان 2006 : هي إحدى سيارات رينو الفرنسية الصنع من نوعية سيدان تتميز السيارة ارتفاعها عن الأرض وذلك يتناسب مع الطرق بمصر ، ويتراوح سعرها من 85 إلى 95 ألف جنيه مصري.

سيارة أوبل فيكترا 1996: تعتبر سيارة أوبل فيكترا الألمانية من السيارات المفضلة عند المستهلك المصري بسبب محركها القوي، ويتراوح سعر سيارة أوبل فيكترا 1996 المستعملة ما بين 75 و88 ألف جنيه.

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سيارة دايو لانوس 1991: تعد سيارة دايو لانوس من السيارات الأكثر مبيعا في سوق السيارات المصرية، ويتراوح سعر سيارة دايو لانوس طراز 1991 في سوق المستعمل ما بين 75 وحتى 88 ألف جنيه.

سيارة هيونداي أكسنت 2005: تعد سيارة هيونداي أكسنت 2005 من السيارات الأكثر رواجا في مصر بسبب توفر قطع غيارها وصيانتها بكل سهولة ويسر، وتتوفر السيارة في سوق المستعمل بسعر يتراوح ما بين 85 و97 ألف جنيه.

سيارة ميتسوبيشي لانسر كريستاله 1998: نالت هذه السيارة ثقة المواطن المصري بسبب تمتع سائقها بقيادة أكثر راحة وثبات السيارة عند القيادة في السرعات العالية وفي المنحنيات، ويتراوح سعرها في سوق المستعمل ما بين 80 و100 ألف جنيه.

وفي نفس السياق عند رغبتك في شراء سيارة مستعملة يجب عليك أن تتبع مجموعة النصائح التي نشرها أميك مجلس معلومات سوق السيارات علي موقعه الرسمي وهي: