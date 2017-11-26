بنك عودة يواكب التطور من خلال تطبيق نظام “FlexCube” بدءا من اليوم

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بدأت فروع بنك عودة من اليوم في تطبيق النظام “FlexCube” وهو نظام بنكي جديد، يهدف بنك عودة من خلاله إلى العمل على رفع كفاءة العمل وذلك من خلال الإسراع في عملية الاستجابة وتلبية طلبات المتعاملين لدى البنك، حيث لاحظ البنك خلال الفترة الأخيرة ارتفاع في أعداد الطلبات التي يتقدم بها العملاء، والتي يَودوا الانتهاء منها في فترة قصيرة منعا لإهدار المزيد من الوقت.

هذا بجانب أن البنك يهدف أيضا من خلال تطبيق هذا النظام إلى مواكبة أحدث النظم التي يتم العمل بها في البنوك التابعة للدول المتقدمة، والتي تلبي حاجات المتعاملين لديها في فترة وجيزة وعلى أكمل وجه، دون الاضطرار إلى مواجهة أي من المشكلات المحتملة والغير محتملة.

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وخلال التصريحات التي قام بها العضو المنتدب للبنك والرئيس التنفيذي “محمد عباس فايد” فقد أعلن أن أولويات عمله في البنك تشمل دعم البنية الأساسية التكنولوجية والتي يتم تطبيقها في المصرف، هذا بالإضافة إلى إحداث المزيد من أعمال التطوير والتي تتمتع بها أنظمة تكنولوجيا المعلومات في البنك.

ولذا فإن البنك يحرص خلال الفترة الحالية بمواكبة الطلبات التي يتقدم بها العملاء، ومحاولة الانتهاء منها على أكمل وجه، وذلك من خلال إجراء تطبيق النظام الجديد، والذي يساعد البنك كثيرا في تحقيق هذا الهدف.

كما أضاف فايد خلال التصريحات التي قام بها، أن النظام الجديد “FlexCube” يقدم ميزة تطوير الخدمات التي يقوم البنك بتقديمها للعملاء التابعين له، هذا بجانب إجراءات التوسع التي يتيحها هذا النظام للبنك ويجعلها سهلة، ويتم هذا من خلال تقديم العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية من قبل البنك للعملاء وغير العملاء.

جاء هذا وفقا للتصريحات التي وردت إلينا من قبل مسؤولين في بنك عودة بخصوص النظام الجديد “FlexCube” والذي بدأ البنك في تنفيذه من اليوم، والهدف الأول من تطبيق هذا النظام وكذلك الإجراءات التي يسعى البنك لتطبيقها خلال الفترة القادمة، وذلك لتحسين الخدمة التي يقدمها البنك للعملاء ومواكبة التطورات في الأنظمة البنكية.

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