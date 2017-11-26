وزارة المالية تعلن عن آخر موعد لإصدار شيك حكومي

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ورد أن وزارة المالية المصرية قد أعلنت مؤخرًا أنها سوف تقوم بإيقاف التعامل بالشيكات الورقية في الفترة المقبلة، كما أعلنت الوزارة كافة الجهات الحكومية بهذا القرار حتى يتم الالتزام به، كما جاء أن آخر موعد لإصدار الشيكات الورقية الحكومية والتي تكون مسحوبة على البنك المركزي المصري طبقا لتصريحات المركزي هو يوم الأربعاء 29 من شهر نوفمبر الجاري.

جاء في تصريحات وزارة المالية أنه لا يجوز أن يتم إصدار أي شيكات حكومية من أي جهة رسمية بعد هذا التاريخ مهما كانت الأسباب، كما ورد في تصريحات السيد محمد معيط والذي يشغل منصب نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، والتي قد كشف عنها في بيان رسمي قد صدر منه اليوم الأحد، أنه قد تقرر أن يتم وقف التعامل بالشيكات الحكومية بشكل نهائي وأن هذا القرار سوف يتم التعامل به داخل القطر المصري رسميا اعتبارا من أول شهر ديسمبر القادم.

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من جهة أخرى، ورد في التصريحات أن السيد معيط قد كشف في بيانه أنه بالنسبة إلى وزارة المالية قد سبق لها وأن قامت في وقت سابق بإصدار العديد من التعليمات الأخرى الخاصة بهذا الصدد بالإضافة إلى إصدارها إلى الكتب الدورية والتي قد تم التأكيد فيها مرارا على ما يتوجب فعله من قبل الجهات الحكومية المختلفة، كما ورد أنه لن يتم إصدار أي شيكات ورقية جديدة أو خروج أي حوالات بريدية ورقية بعد هذا التاريخ، كما جاء أن التعامل بعد هذا الموعد سوف يكون عن طريق تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني في البلاد، وأن أي شيك سوف يخرج بعد هذا القرار لن يتم الاعتبار به..

وعلى غرار هذا القرار قد تقرر أن يتم إغلاق 61 ألف حساب فرعي داخل البنك المركزي كان يتم التعامل معهم في حساب الخزانة الموحد، ليتم رسميا استكمال إطار مشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة طبقا لخطتها بالإضافة إلى توحيد الحسابات التابعة للجهات الحكومية لكي تكون جميعها في حساب واحد، حتى يتم إحكام العملية الرقابية عليها في الفترة القادمة وخفض عجز الموازنة.

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