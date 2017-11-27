نقدم لكم أرخص 5 أماكن تبيع حلوى المولد النبوي الشريف بعد ارتفاع أسعارها لـ 800 جنيهاً

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توجد حالياً في جميع الأسواق حالة من الركود التام بسبب أرتفاع أسعار حلوى المولد النبوي الشريف، وتوقفت حركة البيع والشراء وقل الطلب على شراء الحلوى وذلك بسبب وصول كيلو الحلوى في العديد من المحال التجارية إلى 800 جنيهاً للكيلو، وهذا سبب حالة من الغضب الشديد بين الكثير من المواطنين المصريين الذين اعتادوا على شراء الحلوى سنوياً، وهي من العادات المصرية القديمة والمتعارف عليها والذي تدخل البهجة والسرور على قلوب الكبار والصغار، ويريدون دائماً معرفة الأسعار وأهم الأماكن التي تبيع الحلوى بأسعار مخفضة عن غيرها من المحال التجارية ذات الأسعار المرتفعة.

يذكر أنه بعد ارتفاع أسعار الحلوى الخاصة بالمولد النبوي الشريف إلى 30% خلال العام الجاري، وأيضاً يتخطى سعر كيلو حلوى المولد في العديد من الأسواق والمحال التجارية إلى أكثر من 800 جنيهاً وهذا أصيب الكثير من المواطنين بحالة من الذعر وهذا تسبب لجميع المواطنين بالعديد من الأشياء التي منعتهم من شراء الحلوى بسبب غلاء الأسعار، وأيضاً يوجد تدني الأجور الذي يمنع العديد من الأشخاص من شراء المولد النبوى الشريف، وسوف نقدم لكم اليوم مجموعة من الأماكن الذين يقومون ببيع الحلوى بأسعار مخفضة حتى تجذب إليها المشترين.

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ومن أول هذه الأماكن هو “هايبر ماركت” والذي تنتشر العديد من الفروع الخاصة به على مستوى القاهرة وداخل العديد من المحافظات الأخرى، ويتراوح سعر كيلو حلوى المولد له من 40 إلى 200 جنيهاً، وأيضاً حلواني “الهادي” الذي يوجد لديه الكثير من الفروع بمحافظة القليوبية وتتراوح أسعار حلوى المولد داخله من 30 إلى 50 جنيهاً، وأيضاً حلواني “الصافي” وهو من أكبر المحلات التجارية الذي تتخصص في بيع الحلويات الشرقية والغربية و يبيع أيضاً حلوى المولد في هذا الوقت من العام، وهو لديه مجموعة كبيرة من المحلات داخل محافظة القاهرة وشبرا مصر، ويتراوح سعر كيلو الحلوى من 40 إلى 80 جنيهاً.

وأيضاً حلوانى “العيسوى” وهو يوجد في الشيخ زايد ويمتلك العديد من الفروع داخل القاهرة الجديدة، وأيضاً تتراوح سعر كيلو الحلوى داخله من 40 إلى 150 جنيهاً، وأيضاً “مول العرب” ويوجد به العديد من المحال التجارية المتخصصة في بيع الحلوى وتكون بأسعار منخفضة عن غيرها من الأماكن الأخرى، وتتراوح أسعار الكيلو من 35 إلى 100 جنيهاً وهذه الأسعار ما يبحث عنها جميع المواطنين في ظل الارتفاع الهائل لأسعار المحال الأخرى.