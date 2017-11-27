سعر الذهب اليوم الاثنين 27/11/2017.. أسعار الذهب الآن داخل محلات الصاغة

Advertisements

ورد في تصريحات خبراء الاقتصاد أن سعر الذهب اليوم الاثنين قد شهد استقرارا جديد في تعاملات البيع والشراء مقارنة بما جاء في ختام تعاملاته يوم أمس حيث لم يحدث أي تغيرات طارئة على سعر الذهب في مصر كما أعلنت المؤشرات طبقا لتصريحات البورصة العالمية وسط توقعات بارتفاعات جديدة على جميع الأعيرة في الفترة المقبلة.

على الرغم من الانخفاضات الماضية والمتتالية التي قد شهدتها محلات الصاغة وترتب عليها ترك حالة الركود في الأسواق وإقبال بعض العملاء والمستثمرين على شراء المعدن النفيس إلا أن سعر الذهب في مصر قد عاود من جديد الارتفاع مما أدى إلى عزوفهم عن عمليات البيع والشراء مرة أخرى، كما توقع الخبراء أن سعر الذهب الأصفر من المتوقع أن يشهد مزيد من الارتفاعات عليه في الفترة القادمة نتيجة تأثرها بالعديد من العوامل الاقتصادية الداخلية أو الخارجية.

Advertisements

اقرأ ايضًا.. أيهما أفضل كوعاء ادخاري واستثماري.. الدولار أم الذهب؟

ورد في أحدث الأرقام والتحديثات التي أعلنت عنها المؤشرات بشأن أسعار الذهب اليوم داخل محلات الصاغة، أنه بالنسبة إلى أسعار الذهب وتحديدًا عيار 24 قد سجلت نحو 732.15 جنيه والذي يساوي $41.50 دولار، أما عن سعر الذهب الآن عيار 22 قد سجلت نحو 671.14 جنيه والذي يساوي $38.05 دولار أمريكي، وعن سعر الذهب في مصر عيار 21 قد سجل نحو 640.64 جنيه والذي يساوي $36.32 دولار.

أما عن أسعار الذهب عيار 18 قد سجلت نحو 549.12 جنيه والذي يساوي $31.13 دولار أمريكي، أما عن سعر الذهب اليوم الاثنين عيار 14 قد سجلت نحو 427.09 جنيه والذي يساوي $24.21 دولار، وبالنسبة إلى سعر الذهب في مصر عيار 12 قد سجلت نحو 366.07 جنيه والذي يعادل نحو $20.75 دولار.

وعن سعر الذهب الآن عيار 9 قد سجلت نحو 274.56 جنيه والذي يعادل نحو $15.56 دولار أمريكي، وعن أسعار أوقية الذهب قد سجلت نحو 22,770 جنيه والذي يعادل نحو $1,291 دولار، وعن أسعار جنيه الذهب قد سجلت نحو 5,125 جنيه والذي يعادل نحو $290.54 دولار أمريكي، وبالنسبة إلى أسعار كيلو الذهب قد سجلت نحو 732,145 جنيه والذي يعادل نحو $41,505 دولار أمريكي.