مفاجأة جديدة.. انخفاض أسعار اللحوم في مصر 20 جنيه

Advertisements

ورد أن العديد من المناطق في مصر قد شهدت انخفاض كبير في سعر كيلو اللحوم بعد حالة كبير من الاستقرار التي قد شهدتها الأسواق المصرية على الرغم من ارتفاع أسعارها، حيث جاء أن بع التجار قد وضعوا لافتة “كيلو اللحمة بـ 130 جنيه بدل من 150″، على الرغم من الخسائر التي يتعرض لها التجار في مصر وبائعي اللحوم بسبب حالة الركود التي تواجهها الأسواق إلا أنهم مازالوا يسعون إلى جذب الزبائن من جديد لعل هذا الانخفاض قد يؤثر بالمارة ويقبلون على شراء اللحوم الحمراء كما كان في السابق.

خرجت بعض التصريحات مشيرة إلى إنه بعد ارتفاع أسعار اللحوم في مصر وخاصة في موسم عيد الأضحى الماضي والتي ترتب عليه اقبال المصريين على شراء اللحوم الحمراء وترك الدواجن البيضاء أدى إلى ارتفاع سعر كيلو اللحوم بشكل كبير داخل الأسواق المصرية، وبعد انتهاء هذا الموسم بدأ المواطنون في العزوف عن شراء اللحوم نظير هذا الارتفاع الذي لم يطرأ عليه أى انخفاض ملموس منذ ذلك الوقت.

Advertisements

تحمل الكثير من المنتجين للحوم الحمراء فروق الأسعار وارتفاع تكلفة الأعلاف وزيادة أسعار الوقود والطاقة في سبيل تغيير حركة السوق ولكن كل هذا لم يؤثر حتى الآن في المواطنين لأن سعر كيلو اللحوم الحمراء بوجه عام مرتفع بشكل كبير، وحتى بعد انخفاض سعر كيلو اللحوم بمقدار 20 جنيه إلا أن التجار يؤكدون أن الإقبال حتى الآن ضعيف، وحتى حركة البيع أصبحت بالنصف كيلو بدلا من السابق الذي كان بالكيلو.

اقرأ ايضًا.. “شعبة القصابين” تعلن عن ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة بالأسواق المصرية

أو أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاحد 26/11/2017 فى الأسواق المصرية

أكد التجار في جميع المناطق أنهم يعانون من بعد فترة عيد الأضحى من حالة الركود وهو السبب الرئيسي الذي دفع جميع التجار إلى خفض سعر كيلو اللحوم الحمراء لديهم ولكن هذا لم يقابله نجاح من قبل المواطنين ولم يؤثر قي قراراتهم الخاصة بشأن العزوف عن شراء اللحوم من الأسواق المصرية.