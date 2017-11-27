أسعار ومواصفات السيارة كيا سبورتاج موديل 2018 الجديدة المطروحة بالأسواق المصرية

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أعلن وكيل علامة كيا الكورية فى جمهورية مصر العربية، وهي شركة “EIT” المصرية العالمية للتجارة عن بدء عملية حجز الاصدار الحديث من السيارة “كيا سبورتاج” موديل عام 2018، كما كشفت شركة “EIT” عن اهم مواصفات ومزايا الطراز الجديد للسيارة “كيا سبورتاج” .

تعرف على مواصفات السيارة كيا سبورتاج موديل 2018 الجديدة

1- إن السيارة “كيا سبورتاج”، تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV، وتعد من الفئات ذات الاستخدامات المتنوعة.

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2- تتواجد السيارة “كيا سبورتاج”، من خلال خمس فئات.

3- يتوافر من السيارة سبورتاج أربعة فئات تعمل عن طريق نظام “جر أمامي”، وهو نظام دفع ثنائي.

4- من أهم ما يميز الفئة الخامسة وهي الأعلى أنها رباعية الدفع.

5- تم اضافة مميزات جديدة إلى السيارة وهي تزويدها بنوعين من المحركات، الأول هو محرك GDI سعة 1.6 لتر، تبلغ قوته 140 حصان، والثاني هو محرك T-GDI تبلغ قوته 170 حصان.

6- تتميز الفئة الأدنى بوجود ناقل الحركة ستيبترونيك ويحتوى على 6 سرعات.

7- تتميز الفئة الهاى لاين بوجود ناقل الحركة ستيبترونيك ويحتوى على 7 سرعات .

8- يتوافر بالسيارة “كيا سبورتاج”، عدد 6 وسائد هوائية من أجل دعم وسائل الحماية ضد مخاطر الحوادث.

9-يتوافر بالسيارة “كيا سبورتاج”، نظام فرامل” ABS” الى لها خاصية المانعة للانغلاق.

10–يتوافر بالسيارة “كيا سبورتاج”، برنامج ESP الذي يعمل على التوازن الإلكتروني.

11-يتوافر بالسيارة “كيا سبورتاج” نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.

12-أهم ما يميز السيارة “كيا سبورتاج” ، وجود إطارات رياضية عريضة ذات مقاس 17 بوصة.

13-يتوافر بالسيارة “كيا سبورتاج” نظام إيموبليزر ضد حوادث السرقة.

14-يتوافر بالسيارة “كيا سبورتاج” مصابيح ضباب خلفية وأمامية.

15- من أبر مواصفات السيارة “كيا سبورتاج”، هو احتوائها على تكييف هواء يعمل أوتوماتيكي.

16- تحتوى السيارة “كيا سبورتاج”، على شاشة عرض المعلومات ذات مقاس 7 بوصة.

17- تحتوى السيارة “كيا سبورتاج”، على مشغل صوتي بمدخل AUX و USB عالي الجودة.

18- -يتوافر بالسيارة “كيا سبورتاج”، عجلة قيادة ذات الاستخدامات المتعددة.

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2018

1- كيا سبورتاج الفئة “XL” بسعر 469.900 جنيه

2- كيا سبورتاج الفئة “L X FO” بسعر 489.900 جنيه.

3- كيا سبورتاج الفئة “EX” بسعر 519.900جنيه.

4- كيا سبورتاج الفئة “HI LINE” بسعر 559.900 جنيه.

5- كيا سبورتاج الفئة “GT LINE” بسعر 659.900 جنيه.

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