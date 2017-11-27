الإسكان تنتهي من 90% من وحدات “دار مصر” بالشيخ زايد

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أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور “مصطفى مدبولي” القائم حاليا بأعمال منصب رئيس الوزراء لحين عودته من رحلته العلاجية، أن الوزارة قد انتهت بالفعل من إعداد نحو 90% من الوحدات السكنية من أصل 1608 وحدة سكنية أعدتها الوزارة ضمن مشروع “دار مصر”.

وأضاف وزير الإسكان خلال التصريحات، أن الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها تقع في حي مركز خدمات الحي 12 و مركز الخدمات الإقليمية الأولى التابعة لحي 12، وتقوم الوزارة خلال الفترة الحالية بأعمال التشطيب الداخلي للوحدات وتشطيب الواجهات وبناء سور الكمبوند بالإضافة إلى تنسيق الموقع.

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ومن المقرر أن يقوم وزير الإسكان خلال الفترة القادمة بالإعلان عن طرح 504 وحدة سكنية، والتي أسندتها الوزارة للمرحلة الثالثة ضمن 21 عمارة، كما أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد المهندس جمال طلعت” خلال التصريحات الصحفية التي قام بها، أن أعمال توصيل المرافق إلى أراضي المصريين في الخارج ضمن مشروع “بيت الوطن” جارية خلال الفترة الحالية.

وتقوم الوزارة حاليا بأعمال استخراج التراخيص للبناء على تلك الأراضي وكذلك تسليمها إلى أصحابها، كما أن مجموعة من القطع قد تم الانتهاء من إجراءات تسليمها بالفعل وجاري حاليا البناء عليها، وأضاف خلال التصريحات أن وزارة الإسكان قد قامت بالإعلان عن طرحها لخمس قطع أراضي استثمارية جديدة.

مضيفا أن تلك القطع تقع في المدينة وهي عبارة عن قطعتين بإمتداد المدينة وثلاثة قطع بالمدينة القائمة، ويتم طرح تلك القطع من خلال نظام المشاركة مع القطاع الخاص، هذا بجانب الأربعة قطع الأخرى المعلن عنها وهي عبارة عن قطعتين بإمتداد المدينة وقطعتين بالمدينة القائمة.

وتتراوح مساحة الأراضي التي قامت الوزارة بطرحها والإعلان عنها ما بين 18 إلى 76 فدان، يتم توفيرها بنظام المظاريف المغلقة، حيث يسعى الجهاز من خلال هذه الإجراءات إلى توفير الكثير من الفرص الاستثمارية في المدينة، وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، هذا بجانب توفير فرص عمل للشباب من خلال تلك الفرص التي تقوم الوزارة بتوفيرها للمواطنين خلال المشاريع الاستثمارية التي تقوم بطرحها حاليا.

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